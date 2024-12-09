Знатоки «Что? Где? Когда?» не ответили на вопрос белоруса 4 9.12.2024, 10:40

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Он спросил о картине Ван Гога.

В очередной игре азербайджанского клуба «Что? Где? Когда?» команда Фарида Рзаева одержала победу над телезрителями со счетом 6:5, пишет «Комсомолка» .

Во втором раунде прозвучал вопрос от врача из Бреста Василия Станчука:

«Перед вами картина Винсента Ван Гога «Вид на море у Схевенингена», которую он написал в августе 1882 года. Сегодня эта картина выставлена в музее Ван Гога в Амстердаме. Что на картине позволило искусствоведам убедиться в том, что она написана с натуры, а не по памяти?».

На вопрос ответил знаток Марк Гаузер:

«Предположим, что эту картину он писал с натуры. Искусствоведы это поняли по тому, что на картине они обнаружили брызги. Следы от брызг. Соответственно, понятно, что он действительно находился рядом с морем, и там вот мы видим волны».

Ведущий попросил уточнить, как можно обнаружить следы от брызг.

«Во-первых, морская вода соленая. Соответственно, если вода морская брызнула на картину, то кроме там, возможно, каких-то таких чуть моментов размытых, которые художник явно не планировал, там просто можно обнаружить соль морскую».

Ведущий озвучил правильный ответ:

«Посмотрите на картину. Море в тот день было буйное. Штормовой ветер гнал волны, а заодно впечатывал в свежую краску песчинки. По песку в краске искусствоведы убедились в том, что Ван Гог писал эту картину, находясь в тот день на берегу».

Таким образом, телезритель обыграл знатоков и получил 100 манатов (около 200 белорусских рублей).

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