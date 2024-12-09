Знатоки «Что? Где? Когда?» не ответили на вопрос белоруса

Знатоки «Что? Где? Когда?» не ответили на вопрос белоруса4
- 9.12.2024, 10:40
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Он спросил о картине Ван Гога.
В очередной игре азербайджанского клуба «Что? Где? Когда?» команда Фарида Рзаева одержала победу над телезрителями со счетом 6:5, пишет «Комсомолка» .
Во втором раунде прозвучал вопрос от врача из Бреста Василия Станчука:
«Перед вами картина Винсента Ван Гога «Вид на море у Схевенингена», которую он написал в августе 1882 года. Сегодня эта картина выставлена в музее Ван Гога в Амстердаме. Что на картине позволило искусствоведам убедиться в том, что она написана с натуры, а не по памяти?».
На вопрос ответил знаток Марк Гаузер:
«Предположим, что эту картину он писал с натуры. Искусствоведы это поняли по тому, что на картине они обнаружили брызги. Следы от брызг. Соответственно, понятно, что он действительно находился рядом с морем, и там вот мы видим волны».
Ведущий попросил уточнить, как можно обнаружить следы от брызг.
«Во-первых, морская вода соленая. Соответственно, если вода морская брызнула на картину, то кроме там, возможно, каких-то таких чуть моментов размытых, которые художник явно не планировал, там просто можно обнаружить соль морскую».
Ведущий озвучил правильный ответ:
«Посмотрите на картину. Море в тот день было буйное. Штормовой ветер гнал волны, а заодно впечатывал в свежую краску песчинки. По песку в краске искусствоведы убедились в том, что Ван Гог писал эту картину, находясь в тот день на берегу».
Таким образом, телезритель обыграл знатоков и получил 100 манатов (около 200 белорусских рублей).