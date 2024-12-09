Асад оказался на свалке истории
- Александр Фридман
- 9.12.2024, 11:41
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В Сирии меняется не только власть, но и символика.
Крах диктаторских режимов часто сопровождается сменой старой ненавистной символики: вот и в Сирии на место красно-бело-черного флага с тремя зелеными звездами (установлен после прихода к власти партии Баас) возвращается зелено-бело-черный флаг с тремя красными звездами, под которым Сирия стала независимым государством.
И хотя полотнище Бааса более 60 лет использовалось в качестве государственного флага Сирии, но пиетета к нему совсем не наблюдается: от флагов избавляются, как, впрочем, и от портретов бывших президентов и памятников отцу и сыну Асадам.
Башар Асад в один момент оказался в России и на свалке истории.
Александр Фридман, Telegram