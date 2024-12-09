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Россиянин в аэропорту Минска лишился крупной суммы денег

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  • 9.12.2024, 11:49
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Россиянин в аэропорту Минска лишился крупной суммы денег

Его показания противоречили словам жены.

Россиянин, прилетевший с женой из Тбилиси в Минск, оказался в центре судебного разбирательства: его обвинили в недекларировании 30 000 евро, которые он пытался провезти через «зеленый» коридор аэропорта. Мужчина заявил, что деньги он декларировал при вылете из Тбилиси, но не знал, что надо их декларировать и по прилете в Минск. Возможно, ему бы удалось оправдаться и не лишиться крупной суммы денег, но их показания с женой разошлись. Об этой истории «Зеркало» узнало из банка судебных решений.

Россиянин, постоянно живущий в Беларуси, прилетел с супругой в Минск из Тбилиси. При себе у него было 30 000 евро, еще 9000 везла жена. По прилете он направился в «зеленый» коридор, где его остановили таможенники и перенаправили в «красный» коридор.

«В ходе проведения таможенного досмотра ручной клади — черной тканевой сумки с логотипом Adidas — гражданина в „красном“ коридоре было установлено наличие денежных средств в размере 30 000 евро», — говорится в материалах дела.

В «красном» коридоре на него составили протокол по ч. 2 ст. 15.5 (Недекларирование перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза физическими лицами подлежащих таможенному декларированию наличных денежных средств и (или) денежных инструментов) КоАП Беларуси и конфисковали наличные.

Во время рассмотрения дела в суде россиянин признал свою вину частично. Он объяснил, что задекларировал 30 000 евро в аэропорту Тбилиси и был уверен, что во второй раз в Минске ему этого делать не нужно.

«Умысла на недекларирование денежных средств у него не было. О принципе работы „зеленого“ и „красного“ коридора не знал. На информационные стенды внимания не обращал, звукового оповещения не слышал», — пересказываются его показания в материалах суда.

Однако суд посчитал, что размещенные в аэропорту информационные стенды и звуковые объявления достаточно информируют пассажиров о правилах.

Также выяснилось, что, когда мужчина беседовал с представителями таможни, к ним подошла его супруга. Она заявила, что у нее при себе 9000 евро и она знает о том, что если бы сумма была больше, то ее пришлось бы декларировать.

Адвокат россиянина пытался ходатайствовать о прекращении дела, мотивируя это тем, что деньги его клиента имели законное происхождение, а также что он добровольно выдал их таможеннику. Защитник также приложил к материалам ходатайство от «Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане» в защиту гражданина РФ.

Это не помогло. Наказание по ч. 2 ст. 15.5 КоАП Беларуси предусматривает штраф с конфискацией или без конфискации средств. Но практика показывает, что практически всегда беларусские судьи изымают деньги.

Суд Партизанского района Минска признал виновным гражданина России в нарушении правил декларирования наличной валюты при въезде в Беларусь. Мужчине назначили штраф в размере 10 базовых величин (400 рублей) с конфискацией более 20 000 евро в доход государства.

Часть суммы, эквивалентную 10 тысячам долларов, вернули владельцу.

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