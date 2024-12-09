Кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц неожиданно прибыл в Киев
- 9.12.2024, 12:06
Это второй его визит в Украину с 2022 года.
Кандидат на пост канцлера Германии от Христианско-демократического союза Фридрих Мерц утром в понедельник, 9 декабря, прибыл в Киев с визитом солидарности, сообщает «Зеркало Недели» со ссылкой на ARD.
«Я приехал в Киев, чтобы заверить украинское правительство и народ Украины, что парламентская группа ХДС/ХСС твердо на их стороне.
Он добавил, что существует неотложная потребность в оказании военной поддержки Украине, поскольку ее необходимо поставить в положение, в котором она сможет реализовать свое право на самозащиту.
«Только если Украина будет сильна, Путин захочет идти на переговоры», — добавил политик.
Лидер Христианско-демократического союза приехал в Украину через неделю после визита канцлера Олафа Шольца в Киев. Это вторая поездка Фридриха Мерца в страну с начала полномасштабного вторжения.
В свою очередь Bild отмечает, что Мерц планирует во время визита узнать, какую стратегию планирует придерживаться президент Украины Владимир Зеленский на переговорах, а также о реальном положении украинской армии на востоке страны, где российские войска продолжают продвижение.
После визита в Украину Олаф Шольц в Бундестаге исключил вариант отправки немецких военных в Украину после того, как глава МИД Германии Анналена Бербок допустила такую возможность. Канцлер также говорил, что разрешение Украине бить по РФ немецким оружием «несовместимо с его личной позицией».
В свою очередь Фридрих Мерц ранее говорил, что предоставление Украине дальнобойных ракет Taurus не означает втягивания Германии в российско-украинскую войну. Он подчеркнул, что эти ракеты наоборот позволили бы Украине защитить себя от агрессии РФ, которая нарушает международное право. Чиновник отметил, что такие страны как Франция и Великобритания уже предоставляют украинцам оружие большей дальности.