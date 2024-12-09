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Кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц неожиданно прибыл в Киев

  • 9.12.2024, 12:06
Кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц неожиданно прибыл в Киев
Фридрих Мерц

Это второй его визит в Украину с 2022 года.

Кандидат на пост канцлера Германии от Христианско-демократического союза Фридрих Мерц утром в понедельник, 9 декабря, прибыл в Киев с визитом солидарности, сообщает «Зеркало Недели» со ссылкой на ARD.

«Я приехал в Киев, чтобы заверить украинское правительство и народ Украины, что парламентская группа ХДС/ХСС твердо на их стороне.

Он добавил, что существует неотложная потребность в оказании военной поддержки Украине, поскольку ее необходимо поставить в положение, в котором она сможет реализовать свое право на самозащиту.

«Только если Украина будет сильна, Путин захочет идти на переговоры», — добавил политик.

Фото: Фридрих Мерц, кандидат в канцлеры Германии (Getty Images)

Лидер Христианско-демократического союза приехал в Украину через неделю после визита канцлера Олафа Шольца в Киев. Это вторая поездка Фридриха Мерца в страну с начала полномасштабного вторжения.

В свою очередь Bild отмечает, что Мерц планирует во время визита узнать, какую стратегию планирует придерживаться президент Украины Владимир Зеленский на переговорах, а также о реальном положении украинской армии на востоке страны, где российские войска продолжают продвижение.

После визита в Украину Олаф Шольц в Бундестаге исключил вариант отправки немецких военных в Украину после того, как глава МИД Германии Анналена Бербок допустила такую возможность. Канцлер также говорил, что разрешение Украине бить по РФ немецким оружием «несовместимо с его личной позицией».

В свою очередь Фридрих Мерц ранее говорил, что предоставление Украине дальнобойных ракет Taurus не означает втягивания Германии в российско-украинскую войну. Он подчеркнул, что эти ракеты наоборот позволили бы Украине защитить себя от агрессии РФ, которая нарушает международное право. Чиновник отметил, что такие страны как Франция и Великобритания уже предоставляют украинцам оружие большей дальности.

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