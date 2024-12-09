«По традиции в рубрику попадают BMW»
- 9.12.2024, 12:11
В Минске водитель нашел еще одну полосу там, где ее нет.
На съезде с минского проспекта Независимости на кольцевую читатель «Онлайнера» остановился перед переходом, чтобы пропустить велосипедиста. Другой водитель, похоже, решил, что ему некогда останавливаться.
«По традиции в рубрику попадают BMW, — заметил автор видео. — Я с сочувствием отношусь к велосипедистам, которые спешиваются и долго ждут, когда их пропустят. Стараюсь уступать им. Тут вдруг слева нарисовался «спешун» и улетел в горизонт».
BMW решил опередить автора ролика, хотя на съезде для движения доступна всего одна полоса. Читатель идти на уступки не хотел, но в итоге водитель немецкого автомобиля все же добился своего и уехал вперед.