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Президенту Южной Кореи запретили поездки за границу

  • 9.12.2024, 12:18
Президенту Южной Кореи запретили поездки за границу

В полиции утверждают, что не исключают его ареста и личного допроса.

Министерство юстиции Южной Кореи запретило президенту Юн Сок Ёлю покидать пределы страны, пишет Reuters.

В свою очередь информационное агентство Yonhap сообщает, правоохранители не исключают ареста Юн Сок Ёля без ордера при условии, что будут соблюдены все необходимые требования. Личный допрос президента также возможен. 

«Нет никаких человеческих или физических ограничений для объекта расследования», – заявил начальник Национального управления расследований Национального полицейского агентства У Чон Су.

Южнокорейского президента объявили подозреваемым в рамках расследования дела о государственной измене, мятеже и злоупотреблении властью. Полиция сформировала специальную группу из 150 следователей для расследования этого дела.

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