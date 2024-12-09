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Трамп: Путин проиграл

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  • 9.12.2024, 12:23
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Трамп: Путин проиграл
Дональд Трамп

Избранный президент США заявил, что «формулирует концепцию того, как положить конец войне».

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что «формулирует концепцию» мира для Украины. Также американский лидер отметил, что российский диктатор Владимир Путин проиграл, поскольку потерял на фронте 700 тысяч человек.

В комментарии изданию The New York Post Трамп сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский готов к «миру» и к прекращению огня.

«Зеленский настроен на прекращение огня. Он хочет заключить мир», — отметил новоизбранный президент США.

По мнению Трампа, позиция Киева является «важным шагом вперед». Однако он отметил, что не говорил с Зеленским о деталях.

«Он (Зеленский — ред) считает, что настало время (для мирных переговоров — ред), и Путин должен думать, что настало время, потому что он проиграл. Когда вы теряете 700 тысяч человек, это означает, что пришло время. Это не закончится, пока не будет мира», — подчеркнул Трамп.

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