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Минчанка смогла вернуть неисправный телевизор, когда гарантия уже закончилась

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  • 9.12.2024, 12:25
  • 3,254
Минчанка смогла вернуть неисправный телевизор, когда гарантия уже закончилась

Ей удалось отстоять свои права.

Жительница Минска обменяла сломавшийся телевизор, гарантия на который уже истекла, рассказывают о случае «Минск-Новости».

Отстаивать свои права, требовать бесплатного ремонта или замены телевизора белорусы могут в течение двух лет, даже если гарантия меньше.

Женщина обратилась в сервисный центр, заплатила за диагностику около 100 рублей. Специалисты вынесли заключение, что вышел из строя какой-то электронный модуль. Причина чисто техническая, сам телевизор эксплуатировался без нарушений. Ремонт и замена модуля будут стоить свыше 1000 рублей. И вот только имея на руках документ, минчанка с письменной претензией обратилась к продавцу.

Она просила такую же модель, но исправную. Магазин отказал. Минчанка обратилась в региональное общество защиты прав потребителей, и на адрес магазина пошла новая претензия.

Аналогичной модели телевизора в магазине не оказалось, женщина выбрала подобную, но на 200 рублей дороже. Разницу компенсировал магазин.

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