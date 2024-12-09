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В Сеть попала интересная проверка на внимательность

7
  • 9.12.2024, 12:47
  • 3,746
В Сеть попала интересная проверка на внимательность

На выполнение теста дается 1 минута.

Умение замечать мелочи — важный навык, который помогает нам в жизни. Как насчет того, чтобы проверить, насколько вы внимательны?

На картинке перед вами есть два изображения, почти идентичных. Почти! Но одно небольшое отличие все же спрятано, пишет «Вокруг света».

Сможете ли вы найти его за 1 минуту?

Этот тест не только развеселит вас, но и станет отличной тренировкой для мозга. Лишь немногие способны заметить разницу так быстро.

Что купил турист? Свой ответ напишите в комментарии.

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