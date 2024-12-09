«Сдала квартиру, а арендатор ее просто уничтожил» 6 9.12.2024, 13:07

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У профессиональных клинеров уборка заняла два дня.

Сдавать квартиру в аренду — это всегда определенный риск. Никогда не знаешь, на какого человека нарвешься. Порядочный с виду гражданин может оказаться ярым противником чистоты и порядка и устроит на чужих метрах настоящее грязное царство, пишет «Онлайнер».

На такой экземпляр как раз и нарвалась жительница Светлогорска. Состояние квартиры, оставленное арендатором, шокировало даже работников клининга, которые пришли убирать этот сложный «объект». Видео, на котором показан результат до и после, уже успело набрать в TikTok больше 700 000 просмотров.

Горы мусора, испорченная мебель, грязная сантехника, газовая плита, утопающая в жире, и умывальник, в котором «зацвела» кофейная гуща… Вот с каким ужасом столкнулись клинеры. Думали даже отказаться, но все-таки решили принять этот профессиональный вызов.

Уборка заняла два дня. Первый ушел на то, чтобы вынести из дома всю мебель и мешки с мусором. Второй — на очистку от грязи всех возможных поверхностей.

Результат, конечно же, поражает: ни следа от былого «величия». Как утверждает автор видео, хозяйка осталась довольна. А на бывшего арендатора она собирается подавать в суд.

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