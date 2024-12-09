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Белорусам рассылают сообщения о компенсации «в честь юбилея СССР»

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  • 9.12.2024, 13:31
  • 1,168
Белорусам рассылают сообщения о компенсации «в честь юбилея СССР»

Мошенники обещают «по 2000 рублей».

Мошенники массово рассылают белорусам «новостные» публикации, в которых говорится, что предусмотрена «государственная компенсация в размере 2000 белорусских рублей для всех, кто родился до 1991 года, в честь юбилея СССР». Об этом сообщает неофициальный канал управления «К» МВД Беларуси.

«В действительности никаких государственных выплат за „день рождения СССР“ не существует. Игнорируйте и ни в коем случае не переходите по ссылкам в подобных фейковых предложениях, не передавайте личные данные», — призвали в милиции.

Там добавили, что проверять информацию нужно только в официальных источниках.

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