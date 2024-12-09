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«В сегодняшнем мире ничего нет невозможного»

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  • 9.12.2024, 13:35
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«В сегодняшнем мире ничего нет невозможного»
Олег Белоколос

Ждать ли решительных шагов от Европы?

В Украину с визитом прибыл кандидат в канцлеры Германии от консервативного блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц

«Украина должна одержать победу в этой войне, а Россия — потерпеть в этой войне поражение» — заявлял он накануне визита.

Как изменится расклад сил, если Германия займет такую активную позицию? Этот и другие вопросы сайт Charter97.org задал директору Центра исследований национальной стойкости в Киеве, экс-советнику посольства Украины в Канаде и Кении Олегу Белоколосу:

— Германия — одна из ведущих европейских стран, поэтому такую позицию кандидата одной из основных политических партий можно только приветствовать. Хотелось бы, чтобы и другие страны занимали такую же позицию.

— С победой Трампа все обсуждают мирные переговоры, но Европа еще не сказала своего окончательного слова. Есть ли на старом континенте еще «черчилли»? Или остались только «чемберлены»?

— Пока все вот эти разговоры вокруг мирных переговоров основываются на каких-то слухах, конкретики какой-то нет. Есть какие-то вбросы в СМИ, но я не вижу конкретных моментов в этих переговорах. Возможно, когда администрация Трампа уже получит все рычаги власти в январе, тогда мы увидим какие-то конкретные предложения из Вашингтона, которые будут представлены Киеву, тогда можно будет о чем-то конкретном говорить.

А разговор о том, что Европа должна иметь свой голос, ведутся уже как минимум с 2014 года, но пока что это все лишь разговоры, мало подкрепленные какими-то конкретными действиями. Как правило, когда все это начинает переходить в практическую плоскость, выясняется, что не хватает где-то мощностей, не хватает где-то чего-то.

Только недавно было принято решение о том, что 300 миллиардов евро, которые были предназначены для выравнивания экономических возможностей европейских стран, будут направлены на развитие оборонных отраслей и развитие военной инфраструктуры. То есть, мягко говоря, проходит длительный срок от заявлений до их практического воплощения на земле. Что-то делается, но очень медленно. Во всяком случае, из Киева это видится именно так.

— В последнее время возобновились разговоры о возможной отправке европейских военных в Украину, сам Зеленский говорил, что приветствовал бы такое решение. Как вы считаете, возможен ли такой сценарий?

— В сегодняшнем мире ничего нет невозможного, но здесь пока что я не вижу за этими заявлениями практических консультаций даже. Кто это все будет финансировать? Какой у них будет статус? Какие будут вооружения? Где они будут приблизительно дистанцироваться?

Мне кажется, что гораздо практичнее было бы обсуждение вопроса о создании каких-то зон в Украине, защищенных средствами ПВО НАТО. В Украине их и сегодня недостаточно, о чем постоянно говорит и Зеленский. Вот это — более реальные вопросы, более практические. Я бы приветствовал обсуждение именно их как первый шаг в таком направлении.

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