Синоптики сообщили о «теплой массе», которая кардинально изменит погоду 9.12.2024, 13:40

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Белорусам обещают солнечные дни.

Дело близится к Новому году, а в Беларуси ни снега, ни солнца — всё заполонили серость и противный туман. Однако специалисты тематического канала о погоде «Метеовайб» подарили надежду: по их данным, уже во второй половине недели белорусы увидят солнце.

Синоптики рассказали, что в отсутствии солнца виновата «умеренно тёплая и довольно влажная воздушная масса», которая никак не хочет уходить с нашей территории. Однако уже во второй половине недели ситуация изменится, поскольку на Беларусь, по данным специалистов, надвигается арктический воздух — из-за «низкого влагосодержания» он и принесёт нам долгожданное солнце, пишет «Телеграф».

Какой будет неделя в целом?

Согласно прогнозам синоптиков, как минимум до середины декабря суровых морозов и зимних снегопадов в Беларуси не ожидается. Однако ночная температура на этой неделе в одном из регионов страны может опуститься до -9°C. Узнали, что ещё сулят жителям Республики «динамичные процессы», происходящие в атмосфере, с 9 по 15 декабря.

Белорусский синоптик Дмитрий Рябов заявил, что «настоящей зимы на следующей неделе ждать не стоит», поскольку декабрь «продолжит тенденции осени».

«Будет продолжаться противостояние арктических и атлантических воздушных масс. Нас ожидает череда пасмурных, сырых и ветреных дней. Процессы будут развиваться динамично, поэтому погода будет часто меняться», — рассказал специалист.

По его прогнозу, средняя температура будет выше климатической нормы на 1-3 градуса, страну продолжат окутывать густые туманы, а дороги по-прежнему будет сковывать гололедица. Это, кстати, во многом соответствует предварительному прогнозу Белгидромета на декабрь.

Впрочем, несмотря на то, что в большинство дней на этой неделе температура воздуха будет держаться около 0°C, ночных заморозков это не исключает. Так, в понедельник и вторник, 9 и 10 декабря, ночью столбик термометра может опускаться до -2°C, а днём будет держаться в диапазоне от -1 до +4°C в понедельник и от -3 до +3°C во вторник. В эти дни для большей части территории страны специалисты спрогнозировали осадки в виде мокрого снега и дождя.

А вот в середине недели под влиянием влажных воздушных масс с Балтийского моря ночная температура может опуститься до -9°C в Витебской области. При этом днём в среду, 11 декабря, столбик термометра по-прежнему будет стремиться к плюсовым значениям — до +1-4°C по стране.

С четверга, 12 декабря, погоду в Беларуси, по словам Рябова, будет определять антициклон с центром над Чёрным морем. Это гарантирует нашей стране облачную погоду без существенных осадков и достаточно околонулевую температуру: в четверг днём от 0 до +5°C, в пятницу, 13 декабря, — от -1 до +4°C.

Чего ждать на выходных?

Озвучил Рябов и свой предварительный прогноз на предстоящие выходные, 14-15 декабря. К этому времени, по его словам, с территории Западной Европы к Беларуси должен подойти очередной атмосферный фронт, который принесёт большинству регионов страны дождь, мокрый снег, а также сильный ветер. Ночью и утром местами будут густые туманы, предупредил специалист. Что до температуры, то ночью она будет колебаться в диапазоне -2..+2°C, а днём – от -1 до +4°C.

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