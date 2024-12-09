В России идет рекордный передел собственности 9.12.2024, 13:54

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Кремль прикрывает его «борьбой с коррупцией».

Кремль прикрывает его «борьбой с коррупцией».

В 2024 году в России было национализировано как минимум 67 компаний с общей выручкой свыше 807,6 млрд рублей и стоимостью активов более 544,7 млрд рублей. В 2023 году общая стоимость активов национализированных предприятий составила около 483,5 млрд рублей, в 2022-м — 280,5 млрд рублей, пишет The Moscow Times.

Чаще всего в 2024 году национализировали предприятия, работающие в пищевой промышленности (19 компаний), с операциями с недвижимостью (12 компаний), в торговле (6 компаний).

Большая часть компаний зарегистрирована в Челябинской и Сахалинской областях (18 и 8 соответственно) и в Москве (13 компаний).

Причиной национализации чаще всего становилось нарушение антикоррупционного законодательства (29 компаний), незаконная приватизация в 90-х (8 компаний), покрытие ущерба (11 компаний), а также участие в экстремистской деятельности (2 компании) или в экстремистском объединении (3 компании). При этом решение о национализации как минимум 64% компаний (43 компании) были приняты в закрытом режиме.

Для составления списка национализированных компаний использовалась исковая информация с сайтов судов и Генпрокуратуры. Выручка и стоимость активов оценивалась по бухгалтерской отчетности компаний в «СПАРК-Интерфакс».

Под предлогом борьбы с коррупцией в России происходит передел рынка, считает бизнесмен Дмитрий Потапенко: «Я бы назвал это не национализацией, так как к нации ничего не переходит в итоге, а переделом собственности в рамках тех или иных группировок. Этот процесс шел всегда, но затихал. Сейчас он обострился, потому что кормовая база стала уменьшаться».

С ним согласен политолог Илья Гращенков: «Никакой борьбы с коррупцией, я думаю, сейчас нет. Просто под этим соусом как раз происходит передел рынка во многих сферах. То есть, если есть хоть малейший намек на то, что либо у компании нет политической крыши, или если владельцев как-то можно связать с Западом».

«Весь процесс принятия решения, какую компанию забрать, зачастую зависит от того, кто первый добежит. Ты приходишь к вождю, и вождь дает тебе неограниченный ресурс, и ты набираешь всего и всё», — отмечает Потапенко.

Десять из 12 бывших владельцев национализированных компаний являются фигурантами уголовных дел, в том числе за экстремизм. Так, уголовное дело было возбуждено против украинского бизнесмена Евгения Черняка, основателя холдинга Global Spirits (выпускал водку под брендами «Хортиця», «Мороша», «Первак» и др.): бизнесмена обвинили в спонсировании терроризма. Бизнесмен перевел 500 млн рублей структурам ВСУ для ведения террористической деятельности на территории России, а в июне 2023 года Черняк поставил украинским военным товары, предназначенные для ведения боевых действий, стоимостью более 90 млн рублей, следует из иска Генпрокуратуры.

В 2024 году также начался процесс национализации активов украинских предпринимателей в оккупированной Запорожской области. В собственность России уже были переданы нефтехимическая компания «Азмол» и производителя сельхозтехники «Бердянские жатки».

Самые крупные национализированные в 2024 году активы принадлежат компаниям бывшего владельца банка «Югра» Алексея Хотина (свыше 100 млрд руб.), некогда крупнейшему автодилеру «Рольф» (более 68 млрд) и заводу «Челябинский электрометаллургический комбинат» («ЧМЭК») (более 61 млрд).

Уголовное дело за растрату на экс-владельца «Югры» Хотина возбудили еще в 2021 году, а в 2024 в доход государства обратили несколько офисных комплексов. Активы компаний, которые владеют в том числе этими зданиями, оценивают более чем в 104 млрд рублей. Банк в 2012 году заказал третью сотню по величине активов, но в 2013 году стал официальным спонсором «Ночной хоккейной лиги», в которой играл Владимир Путин. Вскоре активы банка значительно возросли, и к 2016 году «Югра» оказалась в топ-30 крупнейших российских банков, но уже через год банк лишился лицензии, а Хотин задержан. В марте 2024 года Замоскворецкий суд приговорил его к 9 годам общего режима по обвинению в растрате.

Основатель автодилера «Рольф» Сергей Петров дважды был депутатом Госдумы от «Справедливой России». Он голосовал против «закона Димы Яковлева» и «пакета Яровой», ряд провластных СМИ называли его одним из спонсоров ФБК. В 2019 году против Петрова было возбуждено уголовное дело о незаконном выводе денег компании за рубеж. Он покинул Россию и обосновался в Австрии. Единственный оставшийся в России топ-менеджер «Рольфа» Анатолий Кайро в 2023 году был приговорен к 8,5 годам общего режима. «Рольф» был национализирован в феврале 2024 года по иску Генпрокуратуры, утверждавшей, что имущество фирмы было получено с нарушением антикоррупционного законодательства. Суммарная стоимость активов этих компаний превысила 97 млрд рублей, выручка — более 339 млрд рублей, следует из данных «Спарк».

«ЧМЭК» — крупнейший производитель ферросплавов в России — был национализирован в закрытом режиме в феврале 2024 года по иску Генпрокуратуры, заявившей, что предприятие было приватизировано неправомерно, так как относится к военно-промышленному комплексу. Вместе с «ЧМЭК» были национализированы входящие в одну группу с ним «Серовский завод ферросплавов» и «Кузнецкие ферросплавы». Общая стоимость активов компаний — 88,2 млрд рублей, общая выручка — более 139,1 млрд рублей. Владельца компании, уральского бизнесмена Юрия Антипова, отпустили после допроса, он проходит по делу как свидетель.

Национализация в России продолжится, уверен политолог Гращенко, и, вероятно, государство заинтересуют компании в других отраслях: «Сейчас очень важны дешевые перевозки. Например, владельцы вагонов монополизируют рынок и держат тарифы в несколько раз выше, чем это рекомендует РЖД. То есть, например, государство, чтобы повысить эффективность, могло бы решить выкупить или еще как-то обойтись с владельцами вагонов».

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