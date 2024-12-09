Глава делегации Европарламента по Беларуси: Мы должны постоянно бороться за Полину Шарендо-Панасюк
- 9.12.2024, 13:55
Малгожата Госевска поддержала героическую политзаключенную.
Глава делегации Европарламента по связям с Беларусью Малгожата Госевска на конференции в польском Люблине поддержала удерживаемых режимом Лукашенко узников совести, в частности — польского журналиста Анджея Почобута и активистку гражданской кампании «Евроейская Беларусь» Полину Шарендо-Панасюк:
— C Беларусью нас многое связывает. У нас нет с белорусами тяжелых тем, кроме режима Лукашенко, который принижает демократическую Беларусь и бьет по польской истории на этих землях, оскорбляя нас.
В Беларуси есть политзаключенные, за освобождение которых мы должны постоянно бороться.
Там есть заключенные с польскими корнями. Есть Анджей Почобут, есть Полина Шарендо-Панасюк — прекрасная женщина, мать двоих детей, к которой, наверное, хуже всех относятся среди женщин-политзаключенных. Стараюсь об этом громко говорить в Европейском парламенте.