Глава делегации Европарламента по Беларуси: Мы должны постоянно бороться за Полину Шарендо-Панасюк 9.12.2024, 13:55

Малгожата Госевска

Малгожата Госевска поддержала героическую политзаключенную.

Глава делегации Европарламента по связям с Беларусью Малгожата Госевска на конференции в польском Люблине поддержала удерживаемых режимом Лукашенко узников совести, в частности — польского журналиста Анджея Почобута и активистку гражданской кампании «Евроейская Беларусь» Полину Шарендо-Панасюк:

— C Беларусью нас многое связывает. У нас нет с белорусами тяжелых тем, кроме режима Лукашенко, который принижает демократическую Беларусь и бьет по польской истории на этих землях, оскорбляя нас.

В Беларуси есть политзаключенные, за освобождение которых мы должны постоянно бороться.

Там есть заключенные с польскими корнями. Есть Анджей Почобут, есть Полина Шарендо-Панасюк — прекрасная женщина, мать двоих детей, к которой, наверное, хуже всех относятся среди женщин-политзаключенных. Стараюсь об этом громко говорить в Европейском парламенте.

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