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Британский офицер: Сирия — катастрофа для Путина

  • 9.12.2024, 13:57
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Британский офицер: Сирия — катастрофа для Путина

Уже сработал эффект домино.

События в Сирии сейчас могут привести к кардинальным изменениям: завершению трех или даже четырех конфликтов, распаду так называемой «оси зла» или началу новой эпохи хаоса, которая может вызвать новую волну беженцев в Европу. В ближайшие дни станет ясно, какой из этих сценариев наберет реальные очертания, пишет в своей статье для The Telegraph бывший офицер британской армии, который служил в SAS и был командующим Royal Irish во время вторжения в Ирак в 2003 году, Тим Коллинз.

Судьба президента Башара аль-Асада тесно связана с будущим иранского режима и позицией России. Тегеран много лет создавал сеть союзников в регионе, поддерживая шиитские группы, такие как «Хезболла» в Ливане, хуситов в Йемене и другие радикальные формирования. В этом перечне Сирия всегда была ключевым элементом.

Падение режима Асада

Вчера стало известно о падении режима Асада. Его судьба остается неизвестной, хотя есть предположение, что он мог погибнуть в результате поражения своего самолета российской ракетой, выпущенной противниками. Россия срочно эвакуирует свои базы в Тартусе и на соседних авиабазах. Это потеря стратегического доступа России к теплым водам Средиземного моря, поскольку Босфор закрыт для российских военных кораблей из-за войны в Украине.

Режим в Тегеране оказался в сложной ситуации. Региональная империя мулл распадается на глазах, что может спровоцировать внутренние беспорядки. Попытки Ирана использовать прокси-группы для атак на Израиль и Запад обернулись катастрофой. ХАМАС был значительно ослаблен, «Хезболла» понесла сокрушительные потери, а контроль над Сирией теперь потерян.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган получает новые возможности для расширения влияния, но одновременно сталкивается с рисками из-за амбиций курдских группировок. Если курды смогут преодолеть внутренние разногласия, они могут создать новую сферу влияния от Ирана до Средиземного моря. Однако это остается сложной задачей из-за противоречий между их лидерами.

Израиль пока не выражает готовности вмешиваться в события в Сирии, но ситуация на его границах требует внимания. Для Ливана падение «Хезболлы» открывает как перспективы, так и риски, включая возможность новой гражданской войны.

Слабость администрации Джо Байдена вызывает сомнения в способности США эффективно воспользоваться новыми обстоятельствами. В то же время потенциальное возвращение Дональда Трампа может изменить ситуацию. Для США появляется шанс поддержать умеренные силы в Ираке, чтобы закрепить стабильность в регионе.

Завершение эпохи конфликтов

Войны в Сирии, Ливане, Газе и Йемене приближаются к своему завершению. Также возможна деэскалация войны в Украине, считает эксперт. В течение ближайших недель определится, какие силы смогут воспользоваться этими изменениями.

Этот период станет важным разделом в современной истории, которую впоследствии будут анализировать следующие поколения.

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