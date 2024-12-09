В Курской области десантники ВСУ взяли в плен сразу 11 россиян
- 9.12.2024, 14:10
Командование оккупантов сбежало.
Бойцы 80 отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады ДШВ ВСУ в Курской области РФ отбили очередной вражеский штурм и взяли в плен 11 россиян из 11-й десантно-штурмовой бригады армии страны-агрессора РФ.
Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале бригады в понедельник, 9 декабря.
Как рассказали в 80-й ОДШБр, на кадрах — реальное видео боя в Курской области, во время которого украинские десантники отбили очередной неудачный штурм противника и взяли в плен 11 россиян.
«Российские горе-десантники были обмануты относительно реального положения дел на поле боя и как только завязался бой, их руководство сбежало, а раненый российский командир, понимая безысходность, умолял своих подчиненных, чтобы те добили его», — говорят в бригаде о вояках российской армии, которые теперь жалеют, что попали на войну с Украиной.
Также десантники опубликовали видео, на котором пленные россияне рассказывают, что считают чудом то, что выжили и как вообще оказались на фронте.
«Через СИЗО. Завели дело, подбросили гашиш, сделали ОПГ (организованная преступная группа — ред.) и отправили. Сказали, что лучше ехать, чем 12 лет сидеть. У нас практически зоны уже пустые», — говорит один из военнопленных на видео.