Рестораторы из Минска украли литовский товарный знак 5 9.12.2024, 14:17

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Скопировали даже интерьер заведения.

В Минске открыли ресторан, название которого полностью совпадает с известной сетью в Литве. Однако литовские владельцы заявили, что непричастны к этому заведению, и заподозрили белорусов в краже товарного знака. «Зеркало» посмотрело, кто владеет этим минским рестораном.

Что произошло?

В Минске 7 декабря открылся ресторан Grill London. Его название и логотип полностью совпадают с известной одноименной сетью ресторанов в Литве.

К тому же у заведения идентичный с литовскими «братьями» интерьер, выдержанный в темных тонах в стиле лофта, и похожая концепция кухни.

При этом владельцы сети Grill London в соседней стране заявили, что не имеют отношения к этому заведению, а также обвинили белорусов в краже товарного знака.

Один из акционеров Grill London Эймантас Навикаускас подчеркнул в разговоре с LRT, что компания не ведет никакой деятельности в Беларуси. «Информацию о незаконном использовании товарного знака нашей сети ресторанов в Беларуси мы получили несколько дней назад, всю имеющуюся информацию по этому делу мы передали юристам», — сообщил он.

Кто владеет «двойником» известной сети ресторанов?

Как выяснило «Зеркало», владеет рестораном Grill London в Минске компания «Мидпоинт Групп». Она была основала в 2011 году и занималась предоставлением услуг гостиницами и аналогичными местами для проживания с ресторанами. Ранее фирма управляла кафе «Пронто» на улице Куйбышева в Минске. Сейчас оно закрыто.

Ей также принадлежит розничный объект в гостинице Crowne Plaza Minsk.

Владельцы фирмы — граждане Турции Шентюрк Гюрсел и Гёркем Серкан Арынч, следует из данных Единого госрегистра юрлиц. Оба имеют равные доли с июля 2023 года. До этого среди соучредителей значился их соотечественник Озер Огюн Ахмет.

По данным на 2022 год, Шентюрк Гюрсел значился директором фирмы «Белпорт Нижние Жары». Он же владел турецкой компанией, у которой была доля в этом амбициозном проекте. Эта компания должна была построить в Гомельской области речной порт. ГосСМИ называли его будущим «ключом для выхода нашей страны в Черное море», его рекламировал сам Лукашенко. Планировалось, что он будет поставлять по реке нефтепродукты и калийные удобрения. С началом войны в Украине проект по восстановлению речного судоходства полностью остановился.

Этому бизнесмену также принадлежит строительная фирма «Отельстрой».

Второй совладелец Гёркем Серкан Арынч также значится как индивидуальный предприниматель, который с 2017 года в этом статусе занимается программированием.

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