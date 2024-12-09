Z-пропаганда набросилась на Кремль после бегства Асада 6 9.12.2024, 14:19

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Некоторые обвиняют лично Путина.

Российское ТВ и Z-пропагандисты стремительно переобулись. Боевиков, взявших власть в Сирии, перестали называть террористами, а Башара Асада и сирийскую армию жестко критикуют

Еще 7 декабря Первый канал называл сирийских повстанцев «террористами», но уже в воскресенье это слово пропало из лексикона пропагандистов, заметил «Можем объяснить». «Россия неоднократно предупреждала режим Асада, но его армия внезапно начала терять власть», — говорится в сюжете программы «Воскресное время». Стремительную революцию эксперты Первого канала объяснили тем, что «сирийская армия разложилась».

Владимир Соловьев переложил всю ответственность на обычных сирийцев. «Брать на себя ответственность за жизнь народа, который не хочет на себя эту ответственность брать — это странно», — сообщил пропагандист на канале «Россия 1».

Провал российской политики в Сирии бурно обсуждают в Z-каналах. Большинство авторов опасаются прямо называть виновников и пишут обтекаемыми формулировками, но с явными намеками:

«Приказы на вывод [военных РФ из Сирии] получены. Очередной триумф ничтожности мудрого политика».

«Будет крайне печально, если главным итогом нашей десятилетней кампании в Сирии станет лишь то, что Асада с семьей эвакуировали в Москву. С другой стороны отрицательный опыт — тоже опыт».

«Ладно, потеряем базы в Сирии. Пусть так. Ну уже что волосы рвать на голове. Значит на основном фронте будет больше людей и самолетов. <...> Понятно, с потерей баз в Сирии, потеряем и Африку».

«Всё, что отбивали в т.ч. с помощью русских и конкретно «оркестра», сдано без боя за считанные часы в прямом смысле».

«Сдача Пальмиры и Дераа произошло не потому что кончились солдаты, они просто не верили в свое будущее, и портрет Башара Асада уже ничего не символизировал».

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