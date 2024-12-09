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Осудили главаря милицейской банды, которого отмазывал Кубраков

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  • 9.12.2024, 14:33
  • 7,178
Осудили главаря милицейской банды, которого отмазывал Кубраков
Михаил Згирский
Коллаж: «Наша Ніва»

Он не только планировал грабежи, но и сам участвовал в них.

Суд Несвижского района вынес приговор 27-летнему милиционеру из Докшицкого РОВД. Михаил Згирский, как сообщалось ранее, руководил бандой, которая в балаклавах грабила дальнобойщиков.

По данным «Нашай Нівы», ему присудили 8 лет колонии за вымогательство и злоупотребление властью. По этим преступлениям ему грозило до 20 лет заключения.

Подельнику Згирского и его другу детства Александру Перепечко по тому же обвинению присудили минимально возможные 5 лет.

О задержании банды «балаклавщиков» стало известно в мае 2024-го. Злоумышленники обворовывали припаркованные фуры дальнобойщиков, пока водитель спал в кабине. Глава банды — капитан Згирский — служил в уголовном розыске. Он не только планировал грабежи, но и сам участвовал в них. В квартире Згирского нашли нетабельное оружие, которое фигурировало в заявлениях пострадавших.

Но публично руководство МВД тогда решительно опровергло информацию в независимых СМИ. Министр Иван Кубраков тогда выступил с видеозаявлением: мол, банда была, но никакой милиционер в нее не входил. О судьбе Михаила Згирского он, естественно, промолчал.

Как выяснилось, силовики решили выделить дело Згирского в отдельное производство — чтобы не пятнать ведомство. Остальных налетчиков успели уже осудить. Приговоры им вынесли на удивление мягкие — «домашняя химия». Конечно, они же не писали комментарии в интернете, а «просто» грабили. Только один участник банды, рецидивист, был осужден на 4 года колонии.

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