Трамп впервые после победы на выборах поговорил с Си Цзиньпином 1 9.12.2024, 14:45

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В Китае почему-то отказались подтвердить этот факт.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп рассказал, что провел первый после своей победы на выборах разговор с китайским лидером Си Цзиньпином. Как пишет Bloomberg, в интервью программе Meet the Press телеканала NBC Трамп сказал, что «пообщался» с Си на прошлой неделе, однако не уточнил, когда состоялся разговор и что обсуждалось.

«У меня было соглашение с президентом Си, с которым я очень хорошо лажу», - сказал Трамп.

Как отмечает издание, высказывания Трампа свидетельствуют о том, что между Пекином и командой Трампа возобновились контакты на самом высоком уровне.

Официальный представитель МИД Китая Мао Нин на регулярной пресс-конференции в Пекине в понедельник, отвечая на вопрос об общении двух лидеров, уклонилась от ответа, сказав лишь, что политика Китая в отношении США «последовательна и ясна».

«Мы хотели бы работать с США на основе принципа взаимного уважения, мирного сосуществования и сотрудничества», - сказала она.

После победы Трампа на выборах Си направил ему поздравительное послание и выразил желание сохранить отношения «здоровыми и устойчивыми».

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