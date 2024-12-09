Белоруска собирала мужу ссобойки, которыми восхищались соцсети 14 9.12.2024, 14:53

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Но он бросил ее в годовщину свадьбы.

Совсем недавно белорусский тикток (и не только белорусский) восхищался жительницей Сморгони, которая готовила мужу огромные ссобойки. Год спустя девушка рассказала, что он ее бросил. Но, судя по всему, жизнь девушки на этом не остановилась — ее стали звать в различные ток-шоу, пишет «Зеркало».

«Хотите расскажу, что мой муж подарил мне на годовщину свадьбы? Такого подарка никому еще не дарили. Он бросил меня. Да, вы были правы, мужчину котлетами не удержать. Рубрика «лучшая жена на свете» — пока», — рассказала девушка.

Комментаторы ее поддержали.

«Он не бросил! Он освободил место для реально любящего вас мужчины!»«Ну и пошел он тогда… Прощай, рубрика «лучшая жена», здравствуй, новая рубрика «жизнь после…»».«Откройте новую рубрику «… лучшая женщина на свете… Не переживайте, значит, он вас не стоит».

В последующих роликах девушка рассказала, что ее стали приглашать в различные ток-шоу, в том числе в российское «Давай поженимся».

Оксана стала популярной год назад, когда начала публиковать видео ссобоек, которые она делала своему мужу.

В рубрике «Что мой муж будет есть завтра на работе» женщина опубликовала в конце ноября прошлого года следующее меню: на обед своему супругу она собрала кашу рисовую с маслом и четыре «свиные котлетки», «нашу любимую кислую капусту», три «бутербродика с колбасой и сыром», контейнер с нарезанным рулетом из грудинки с «морковкой и мясом внутри», а «на сладкое» — вафли и яблоко.

Два дня спустя «лучшая жена на свете» приготовила супругу еще один «обед чемпиона»: контейнер картофельного пюре с маслом и молоком, такую же по размерам емкость с тушеной свининой с овощами в сметанном соусе, конечно же, «любимая кислая капуста», не менее любимые «бутербродики» с маслом, сыром и колбасой, одно яблоко, ну, а на сладкое — упаковка вафель и пакет конфеток на «пожевать».

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