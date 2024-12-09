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Страшный сон Лукашенко

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  • 9.12.2024, 15:03
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Страшный сон Лукашенко

Нет сомнений, что белорусский диктатор проецирует события в Сирии на себя.

Кадры из Дамаска, где ликующие толпы радуются свержению Башара Асада – настоящий кошмар для Лукашенко, пишет читатель сайта Charter97.org:

— Нет сомнений, что белорусский диктатор проецирует события в Сирии на себя. Россия не смогла помочь своему самому верному союзнику среди арабских стран. Владимир Путин слишком увяз в Украине, и надежды Асада на спасительные кремлевские штыки не оправдались. Сможет ли Москва поддержать Лукашенко в случае опасности? Ответ не так однозначен.

Лукашенко, безусловно, также опасается повторения судьбы сирийского правителя. Протесты 2020-го показали, насколько народ ненавидит беларуского диктатора. А после витка массовых репрессий, пыток и издевательств, любви к самопровозглашенному среди белорусов уж точно не прибавилось. И пусть не вводит в заблуждение перфоманс со сбором подписей и «всенародным одобрямсом».

Синепалый прекрасно знает настоящую цену этому спектаклю. Как и цифрам, нарисованным в протоколах. Кстати, на последних «выборах» в Сирии Асад «набрал» 95% голосов…

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