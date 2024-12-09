Зеленский анонсировал разговор с Байденом о приглашении в НАТО 9.12.2024, 15:10

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Многое зависит от позиции действующего лидера США.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что планирует обсудить с действующим американским лидером Джо Байденом вопрос приглашения Украины в НАТО.

Об этом сообщает «Интерфакс Украина».

Зеленский отметил, что он пока не может обсудить в избранным президентом США Дональдом Трампом приглашение Украины в НАТО, потому что «он еще не в Белом доме и у него нет всех этих юридических прав».

«Я собираюсь, кстати, позвонить в ближайшее время президенту Байдену, если у него будет такая возможность поговорить со мной и поднять именно вопрос о приглашении в НАТО», — сказал Зеленский.

Зеленский добавил, что многое зависит от позиции действующего лидера США. Он также поблагодарил США и Байдена за последний пакет помощи в размере $988 миллионов.

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