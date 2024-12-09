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Стало известно, кто может возглавить переходное правительство Сирии

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  • 9.12.2024, 15:21
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Стало известно, кто может возглавить переходное правительство Сирии

СМИ называют фамилию экс-премьера страны.

Бывший премьер-министр Сирии Рияд Хиджаб может возглавить переходное правительство страны, сообщает французское издание Le Figaro со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, Хиджаб может стать премьер-министром в переходный период во главе переходного кабинета.

«Таким образом, Соединенным Штатам не придется иметь дело с Мохамедом аль-Джулани, которого они считают «террористом» как главу Хаят Тахрир аш-Шам, повстанческой коалиции, возглавляемой исламистами, которая свергла Башара Асада», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Хиджаб недолго был премьер-министром в 2011 году в начале восстания против Асада, а затем бежал в Иорданию, чтобы присоединиться к оппозиции.

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