Глава МВД Литвы рассказал, что будет с оставшимися погранпереходами на границе с Беларусью

Глава МВД Литвы рассказал, что будет с оставшимися погранпереходами на границе с Беларусью1
- 9.12.2024, 15:57
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«Стоит подготовиться к возможным трудностям».
Назначенный министр внутренних дел Литвы Владислав Кондратович говорит, что не видит необходимости закрывать два оставшихся пограничных перехода с Беларусью.
«Пограничники, на мой взгляд, выполняют свою работу, но, возможно, стоит провести анализ ситуации и подготовиться к возможным трудностям. Мы обсудим это с руководством, изучим текущую обстановку. На данный момент я не вижу необходимости закрывать пограничные переходы», — заявил Кондратович в пятницу в эфире программы «Тема дня» на LRT.
Сейчас работают пограничные пункты «Шальчининкай» и «Мядининкай».
По словам Кондратовича, закрытие этих пунктов невозможно из-за международных обязательств:
«Важно понимать, что оставшиеся пункты пропуска выполняют и международные функции. Транзит осуществляется не только в Беларусь или Россию, но и дальше».
Напомним, в августе прошлого года были закрыты пункты «Шумскас» и «Тверячюс», а в марте текущего года — «Лаворишкес» и «Райгардас».
Кроме того, в прошлом году было решено прекратить пропуск пешеходов и велосипедистов через «Мядининкай» и «Шальчининкай», а также ограничить посадку и высадку пассажиров на железнодорожных пунктах контроля «Кяна» и «Кибартай» за исключением некоторых случаев.