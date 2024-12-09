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Украина вскоре получит 4,2 миллиарда евро

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  • 9.12.2024, 16:13
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Украина вскоре получит 4,2 миллиарда евро

Совет ЕС одобрил экстренный транш.

Украина вскоре получит более 4,2 млрд евро финансирования. Совет ЕС дал зеленый свет второму траншу грантов и кредитов в рамках Программы ЕС для Украины, направленной на поддержку макрофинансовой стабильности Украины и функционирования ее государственного управления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Совета ЕС.

«Совет пришел к выводу, что Украина выполнила необходимые условия и реформы, предусмотренные в Плане Украины для получения средств, которые будут выплачены из Фонда Украины», - говорится в сообщении.

Совет также подчеркнул важность выделения денег как можно скорее, учитывая сложную фискальную ситуацию в Украине.

В Плане по Украине изложены намерения Украины относительно восстановления, реконструкции и модернизации страны, а также реформы, которые она планирует провести в рамках процесса вступления в ЕС в течение следующих четырех лет.

В мае 2024 года Совет пришел к выводу, что о выполнении предварительных условий для получения Украиной до 50 млрд евро поддержки в рамках Украинского фонда, а в августе был выплачен первый транш ЕС на 4,2 млрд евро.

Программа Ukraine Facility

В феврале 2024 года Европарламент утвердил регламент программы Ukraine Facility. Программа поддержки Украины от ЕС в объеме 50 млрд евро будет действовать с 2024 по 2027 год.

Из этой суммы до 32 млрд евро выделено на поддержку реформ и инвестиций, изложенных в Украинском плане, в соответствии с которым выплаты будут обусловлены достижением определенных показателей. Украинский фонд уже выплатил 6 млрд евро в виде промежуточного финансирования, 1,89 млрд евро в виде предварительного финансирования и первый взнос в размере почти 4,2 млрд евро, из которых 1,5 млрд евро в виде безвозвратной финансовой поддержки и более 2,6 млрд евро в виде кредитов.

С начала года ЕС предоставил Украине уже более 12 млрд евро бюджетной поддержки. До конца года Украина планирует получить еще 4,2 млрд евро от Евросоюза в рамках Ukraine Facility.

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