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В Германии десятки тысяч работников VW устроили забастовку

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  • 9.12.2024, 16:30
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В Германии десятки тысяч работников VW устроили забастовку

Они выдвинули ультиматум.

В Германии в понедельник, 9 декабря, началась вторая волна забастовок из-за планов Volkswagen закрыть три завода. Тысячи человек прошли маршем с флагами и свистками на площадь в Вольфсбурге, где находится штаб-квартира автопроизводителя, сообщает Reuters.

Сегодня начинается очередной тур переговоров между профсоюзами и руководством Volkswagen.

Рабочие заявили, что у руководства компании остался последний шанс пойти на компромисс, иначе в следующем году возникнет риск забастовок невиданных ранее масштабов.

9 декабря сотрудники VW на четыре часа прекратили работу на девяти германских предприятиях. Забастовки 2 декабря после первого раунда переговоров продолжались два часа. В них приняли участие 66 000 работников.

Еще до переговоров лидеры профсоюзов угрожали новыми забастовками, если VW не займет более близкую к ним позицию, но оставляли открытой возможность решения проблемы к Рождеству.

«Доверие было разрушено... рабочие очень рассержены. Бренд VW находится под угрозой из-за поведения совета директоров, а стоимость акций упала до самого дна. Это ответственность совета директоров», – заявил главный переговорщик профсоюза IG Metall Торстен Грегер.

Акции Volkswagen демонстрируют одни из худших показателей среди европейских автопроизводителей и в этом году упали почти на 25%, отмечает агентство.

Хотя последствия забастовок пока не ясны, профсоюз заявил, что в результате первого раунда только на заводе в Вольфсбурге не было произведено несколько сотен автомобилей.

Руководство VW и лидеры профсоюзов не могут прийти к единому мнению о том, как справиться с падением спроса на электромобили, более высокими эксплуатационными расходами и конкуренцией со стороны китайских производителей.

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