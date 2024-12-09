ВСУ поразили «жирную» цель оккупантов в Крыму 9.12.2024, 16:45

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Британская разведка раскрыла детали.

Вооруженные Силы Украины в конце ноября нанесли удары по позиции зенитно-ракетного комплекса С-400 войск РФ во временно оккупированном Крыму и уничтожили элементы этой системы ПВО, подтвердила британская разведка в соцсети Х.

Как пишет «Зеркало Недели», тогда местные Telegram-каналы сообщали о мощном взрыве и детонации ракетного топлива, связанных с уничтожением элементов этого ЗРК в Симферопольском районе.

На кадрах, обнародованных британской разведкой, были обнаружены две воронки размером около 13,5 м, а также обломки ПВО и пять машин экстренного реагирования.

ЗРК С-400 «Триумф» является одним из самых новых зенитно-ракетных комплексов России и предназначен для поражения широкого спектра целей воздушного нападения дальностью до 400 километров.

В Минобороны Соединенного Королевства подчеркнули, что это уже вторая успешная атака украинских военных на ЗРК за прошлый месяц. В Курской области 23 ноября Силы обороны нанесли удары по позициям зенитного ракетного дивизиона 1490 зенитного ракетного полка шестой армии РФ и поразили радиолокационную станцию зенитно-ракетного комплекса С-400.

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