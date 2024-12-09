Популярное приложение для занятия спортом уходит из Беларуси 3 9.12.2024, 16:53

1,294

Пользователям разослали уведомления.

Приложение для бега Adidas Running прекратит работу в Беларуси в начале следующего года. Об этом свидетельствует массовая рассылка пользователям из нашей страны, пишет «Точка».

В письме указывается, что «приложение Adidas Running будет удалено из нашей цифровой экосистемы в вашей стране 15 января 2025 года».

«После этого вы больше не сможете пользоваться приложением, а ваша учетная запись вместе со всей информацией об активности и занятиях спортом будет удалена 15 января 2025-го», — уточняется в сообщении.

При этом пользователи могут экспортировать свои данные из него, но не позднее указанной даты.

Ранее приложение для бега Adidas Running прекратило работу в России, это произошло 31 марта 2024 года.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com