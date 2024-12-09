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Популярное приложение для занятия спортом уходит из Беларуси

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  • 9.12.2024, 16:53
  • 1,294
Популярное приложение для занятия спортом уходит из Беларуси

Пользователям разослали уведомления.

Приложение для бега Adidas Running прекратит работу в Беларуси в начале следующего года. Об этом свидетельствует массовая рассылка пользователям из нашей страны, пишет «Точка».

В письме указывается, что «приложение Adidas Running будет удалено из нашей цифровой экосистемы в вашей стране 15 января 2025 года».

«После этого вы больше не сможете пользоваться приложением, а ваша учетная запись вместе со всей информацией об активности и занятиях спортом будет удалена 15 января 2025-го», — уточняется в сообщении.

При этом пользователи могут экспортировать свои данные из него, но не позднее указанной даты.

Ранее приложение для бега Adidas Running прекратило работу в России, это произошло 31 марта 2024 года.

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