Популярное приложение для занятия спортом уходит из Беларуси

Популярное приложение для занятия спортом уходит из Беларуси3
- 9.12.2024, 16:53
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Пользователям разослали уведомления.
Приложение для бега Adidas Running прекратит работу в Беларуси в начале следующего года. Об этом свидетельствует массовая рассылка пользователям из нашей страны, пишет «Точка».
В письме указывается, что «приложение Adidas Running будет удалено из нашей цифровой экосистемы в вашей стране 15 января 2025 года».
«После этого вы больше не сможете пользоваться приложением, а ваша учетная запись вместе со всей информацией об активности и занятиях спортом будет удалена 15 января 2025-го», — уточняется в сообщении.
При этом пользователи могут экспортировать свои данные из него, но не позднее указанной даты.
Ранее приложение для бега Adidas Running прекратило работу в России, это произошло 31 марта 2024 года.