Ресурсов Москвы уже не хватает на всех 1 Саид Исмагилов

9.12.2024, 16:57

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Саид Исмагилов

Режим Асада пал феноменально быстро и неожиданно, ровно так падет и Россия.

Свержение режима Башара Асада – это заслуга Вооруженных сил Украины. И это не шутка. По большому счету, восстание Свободной Сирии — это продолжение Арабской весны, которая была задавлена российским валенком в интересах сохранения сирийского диктатора.

Именно русскими штыками, ковровыми бомбардировками Алеппо, использованием фосфорных бомб и химического оружия удалось подавить стремление сирийцев к свержению династического режима Асадов. Всё время эта диктатура держалась на пригожинских вагнерах и ограниченном контингенте российских летчиков.

Война против Украины круто ограничила этот контингент, который был перекинут на наш театр боевых действий. И когда легко вооруженные отряды повстанцев пошли в наступление, они не ожидали, что так легко дойдут до Дамаска. Россиян для остановки наступления не хватало, а армия Асада убегала быстрее него.

Даю вам стопроцентную гарантию – проиграй Украина войну – Сирия не смогла бы свергнуть этот режим. Как ни странно, но пока мы боремся, другие страны имеют возможность избавиться от российского ига, потому что ресурсов Москвы уже не хватает на всех.

Режим пал феноменально быстро и неожиданно, ровно так падет и Россия, ее население, управляемое телевизором, этого сразу и не поймет. Враг слабый как никогда, просто нам украинцам нужно продержаться. Пасть мы могли в феврале 2022 года, а сейчас это уже тупо и бессмысленно, потому что мы их дожимаем.

Саид Исмагилов, Facebook

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