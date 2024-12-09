На юге Беларуси появилась новая зона ограничения полетов 9.12.2024, 17:10

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Запрещены любые полеты на высоте до 20 километров.

На юге Беларуси появилась новая зона ограничения полетов над болотом «Ольманское». Зона введена в период с 8 по 20 декабря 2024 года и запрещает полеты всех видов воздушных судов на высотах от земли до 20 км, сообщает «Беларускі Гаюн».

Фактически зона ограничения полетов захватывает всю территорию ландшафтного заказника «Ольманские болота» вместе с национальным парком «Припятский» и затрагивает Столинский (вместе со Столином), Лельчицкий и Житковичский районы на юге страны. Ранее эта территория была также известна как бывший 41-й авиационный полигон (Мерлинский), на котором с начала 1960-х годов производилась отработка бомбометания, но полигон был закрыт в 2005 году.

Обозначенная территория новой зоны ограничения и так попадала в абсолютную зону запрета, действующую уже более двух лет и постоянно продляемую. Таким образом, полетов в обозначенной зоне и так не могло быть без согласования с военными.

Кроме того, Лельчицкий райисполком сообщил, что с завтрашнего дня, 10 декабря, на территории района будут проводиться плановые «учения». Накануне в Пинске, который примыкает к новой зоне ограничения, была замечена колонна техники белорусской армии, которая, по предварительным данным, принадлежит 38-й бригаде ССО.

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