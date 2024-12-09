В СНБО раскрыли, что скрывает Кремль об «Орешнике» 9.12.2024, 17:22

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Размещение системы в Беларуси является очередной пропагандистской «страшилкой».

Как пишет руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко, один из двух пусков ракетной системы «Орешник» был неудачным, и Путин это пытается скрыть.

По словам эксперт, шоу с «Орешником» в Беларуси – это очередная страшилка, в эффективности которой Путина убедили Кириенко и Патрушев.

«Пока - это информационная история. Впрочем, даже самое возможное размещение «Орешника» там не увеличивает опасность для Украины или НАТО, как минимум потому, что нет никакой разницы, будет лететь он из «Капустиного Яра» или из Беларуси. Все разговоры о меньшем времени подлета – это страшилка для гражданских людей Запада и Украины», – утверждает Коваленко.

Также добавляет, что для систем ПРО такая вещь не сыграет роли. Мол: так же как и было с «Кинжалом», который впервые в истории в прошлом году сбил Patriot.

Более того: для размещения придется решить ряд технических вопросов.

«Главная цель России - повышение ставок пропагандой страха против Запада. Ядерное оружие в Беларуси информационно не сработало, «Орешник» используется как пузырь в ответ на разрешение бить западным дальнобойным оружием по РФ. А размещение в Беларуси сугубо информационно будет разгоняться под «наративом «Орешника» до границ НАТО», чтобы изменить общественные настроения в Европе. При этом Путин пытается скрыть, что один из двух пусков «Орешника» уже был неудачным», - сообщил Коваленко.

Напомним, ранее Лукашенко попросил Путина поставить на территории Беларуси ракетную систему «Орешник».

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