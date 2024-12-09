Сразу несколько белорусских банков ввели ограничения по иностранным карточкам

Сразу несколько белорусских банков ввели ограничения по иностранным карточкам1
- 9.12.2024, 17:40
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Нововведения касаются снятия наличных в банкоматах.
Несколько беларусских банков вводят ограничения по карточкам иностранных финучреждений. Они установили потолок по снятию наличных в своих банкоматах, пишет «Зеркало».
«Банк Решение» с 9 декабря установил лимит на снятие наличных через свои банкоматы для карт, выпущенных банками за пределами Беларуси. Теперь максимальная сумма, которую можно снять с одной карты в течение месяца, составляет 49 базовых величин (1960 рублей). Это ограничение распространяется как на операции в белорусских рублях, так и в иностранной валюте, эквивалентной этой сумме по курсу Нацбанка на дату снятия наличных.
Такую же сумму ограничения с 1 декабря установил «Сбер Банк». «В данном лимите учитываются операции как в белорусских рублях, так и операции в иностранной валюте по курсу Национального банка», — говорится в сообщении организации.
Аналогичные меры принял «Технобанк». С 9 декабря он ввел месячный лимит на снятие наличных с карт банков-нерезидентов. Максимальная сумма, которую можно снять в течение месяца — 1990 рублей.
Такое же ограничение с 10 декабря ввел «Банк РРБ». В этом случае максимальный размер обналичивания денег с карт иностранных банков — 1950 рублей в месяц. С этой же даты начнет действовать ограничение у «Паритетбанка». Он установил потолок в 50 базовых величин в месяц. Это 2000 рублей.
Банки не уточняют, почему вводят подобные ограничения.