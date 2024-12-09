Financial Times: Семья Асада приобрела в Москве 13 квартир 8 9.12.2024, 17:51

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Общая стоимость недвижимости оценивается в десятки миллионов долларов.

Семья сирийского диктатора Башара Асада с 2013 по 2019 годы приобрела в Москве 13 квартир на общую сумму 40 миллионов долларов. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на имеющиеся документы о покупке недвижимости.

Большая часть недвижимости, 13 апартаментов, зарегистрированы на двоюродного брата свергнутого диктатора Хафиза Махлуфу и на связанные с ним компании. Две квартиры принадлежат жене еще одного кузена Асада – Рами Махлуфа. Еще четыре – братьям-близнецам Ихабу и Ияду Махлуфам.

Для оформления сделок активно использовались офшорные компании, что помогло скрыть сведения о настоящих владельцах. Издание отмечает, что 40 миллионов долларов – оценка стоимости жилья на 2019 год, а не на сегодняшний день. Особой популярностью клана пользуется деловой центр Москва-Сити.

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