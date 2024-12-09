закрыть
9 декабря 2024, понедельник, 19:17
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Financial Times: Семья Асада приобрела в Москве 13 квартир

8
  • 9.12.2024, 17:51
  • 7,572
Financial Times: Семья Асада приобрела в Москве 13 квартир

Общая стоимость недвижимости оценивается в десятки миллионов долларов.

Семья сирийского диктатора Башара Асада с 2013 по 2019 годы приобрела в Москве 13 квартир на общую сумму 40 миллионов долларов. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на имеющиеся документы о покупке недвижимости.

Большая часть недвижимости, 13 апартаментов, зарегистрированы на двоюродного брата свергнутого диктатора Хафиза Махлуфу и на связанные с ним компании. Две квартиры принадлежат жене еще одного кузена Асада – Рами Махлуфа. Еще четыре – братьям-близнецам Ихабу и Ияду Махлуфам.

Для оформления сделок активно использовались офшорные компании, что помогло скрыть сведения о настоящих владельцах. Издание отмечает, что 40 миллионов долларов – оценка стоимости жилья на 2019 год, а не на сегодняшний день. Особой популярностью клана пользуется деловой центр Москва-Сити.

Написать комментарий 8

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Черный лебедь для диктатора
Черный лебедь для диктатора Андрей Санников
Лукашенко должен бояться ябатек
Лукашенко должен бояться ябатек Ирина Халип
Какой же подход победит?
Какой же подход победит? Виталий Портников
Чуки и Геки
Чуки и Геки Владимир Пастухов