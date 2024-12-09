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На минской заправке водитель не смог уехать, пока работник держал дверь его авто

  • 9.12.2024, 17:57
  • 5,642
На минской заправке водитель не смог уехать, пока работник держал дверь его авто

Очевидцы опубликовали видео.

В выходные в TikTok появилось видео, как утверждается, со станции заправки в Минске, откуда мужчина пытался уехать, но не смог. Как сообщила в ролике автор видео, водитель был пьян.

Видео снято из салона авто, стоявшего сзади. Вначале к машине подошла сотрудница заправки и потребовала от водителя выйти. Женщина заявила, что тот наехал на выставленный перед зданием АЗС поддон с бутылками со стеклоомывателем. На кадрах этого не видно. Однако мужчина вышел из машины, осмотрел спереди свое авто и вернулся за руль, пишет «Зеркало».

@7614marina

Минск

♬ оригинальный звук - Марина Котко

После работник заправки остался стоять у авто, держась за ручку открытой водительской двери и дожидаясь приезда ГАИ.

Водитель же безуспешно пытался покинуть АЗС — пытался тронуться, но, судя по характерным движениям подвески авто, это ему не удавалось сделать из-за затянутого ручного тормоза.

Забрать ключи и потушить свет в глазах

В комментариях многие почему-то посчитали авторa ролика мужчиной и раскритиковали за невмешательство.

Около пятисот лайков набрал такой комментарий: «Ключи забрал бы, так снимает сидит. Автор, конечно, респект».

«Люди, которые «забирают ключи», вы в своем уме? Это только в вашем мире ключ в замке зажигания находится… У современных людей он лежит в кармане! А если попробуешь забрать, то в теории можно отгрести!» — у такого под сотню одобрений.

«Я бы ему свет уже потушил в глазах, а потом бы ждал ГАИ», — на почти полсотни лайков высказался пользователь.

Еще один комментатор заявил, что водители «на 20-летних авто и «Ладах» до сих пор не знают, что уже давно на нормальных авто заводится с кнопки».

Далее под видео так:

«Мне прикалывает оператор. Нет чтобы выйти и помочь — сидит, снимает».

«Что все накинулись-то? Я так поняла, что снимает девушка. Ей что надо было сделать? Полезть в неравный бой с мужиком?!»

«Мужик-заправщик — красавчик, одной рукой машину держал за капот — силен».

«Снимать — да, позвонить в ГАИ — нет».

Здесь автор видео уточнила, что «уже ждали ГАИ».

И лишь только три лайка собрал комментарий, который, похоже, описывает то, что происходит с авто:

«Самый адекватный подошел и дверь приоткрыл. При открытой двери машина не снимается с электроручника».

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