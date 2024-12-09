На минской заправке водитель не смог уехать, пока работник держал дверь его авто
- 9.12.2024, 17:57
- 5,642
Очевидцы опубликовали видео.
В выходные в TikTok появилось видео, как утверждается, со станции заправки в Минске, откуда мужчина пытался уехать, но не смог. Как сообщила в ролике автор видео, водитель был пьян.
Видео снято из салона авто, стоявшего сзади. Вначале к машине подошла сотрудница заправки и потребовала от водителя выйти. Женщина заявила, что тот наехал на выставленный перед зданием АЗС поддон с бутылками со стеклоомывателем. На кадрах этого не видно. Однако мужчина вышел из машины, осмотрел спереди свое авто и вернулся за руль, пишет «Зеркало».
@7614marina
Минск♬ оригинальный звук - Марина Котко
После работник заправки остался стоять у авто, держась за ручку открытой водительской двери и дожидаясь приезда ГАИ.
Водитель же безуспешно пытался покинуть АЗС — пытался тронуться, но, судя по характерным движениям подвески авто, это ему не удавалось сделать из-за затянутого ручного тормоза.
Забрать ключи и потушить свет в глазах
В комментариях многие почему-то посчитали авторa ролика мужчиной и раскритиковали за невмешательство.
Около пятисот лайков набрал такой комментарий: «Ключи забрал бы, так снимает сидит. Автор, конечно, респект».
«Люди, которые «забирают ключи», вы в своем уме? Это только в вашем мире ключ в замке зажигания находится… У современных людей он лежит в кармане! А если попробуешь забрать, то в теории можно отгрести!» — у такого под сотню одобрений.
«Я бы ему свет уже потушил в глазах, а потом бы ждал ГАИ», — на почти полсотни лайков высказался пользователь.
Еще один комментатор заявил, что водители «на 20-летних авто и «Ладах» до сих пор не знают, что уже давно на нормальных авто заводится с кнопки».
Далее под видео так:
«Мне прикалывает оператор. Нет чтобы выйти и помочь — сидит, снимает».
«Что все накинулись-то? Я так поняла, что снимает девушка. Ей что надо было сделать? Полезть в неравный бой с мужиком?!»
«Мужик-заправщик — красавчик, одной рукой машину держал за капот — силен».
«Снимать — да, позвонить в ГАИ — нет».
Здесь автор видео уточнила, что «уже ждали ГАИ».
И лишь только три лайка собрал комментарий, который, похоже, описывает то, что происходит с авто:
«Самый адекватный подошел и дверь приоткрыл. При открытой двери машина не снимается с электроручника».