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ВСУ освободили Колесниковский лес на Купянском направлении

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  • 9.12.2024, 18:15
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ВСУ освободили Колесниковский лес на Купянском направлении

Оккупантов также выбили из ряда населенных пунктов на Харьковском направлении.

Украинские защитники выбили российских оккупантов из Колесниковского леса и продолжают сдерживать врага на направлениях Боровой и Кругляковки.

Об этом в выпуске «Ахиллес-Информ» сообщил командир батальона ударных БпАК «Ахиллес» 92-й ОШБр им. Ивана Сирко Юрий Федоренко, передает «Думка».

Юрий Федоренко

По его словам, украинские военные успешно закрепляются на местах, выбивая врага из Глубокого и других населённых пунктов Харьковского направления.

По его словам, в последнее время российские войска лишились контроля над рядом позиций. Несмотря на попытки окуупантов восстановить свои позиции, перспектив прорыва в Харьков в ближайшее время у них нет.

В частности, Федоренко рассказал о массированном штурме возле Кругляковки, где россияне задействовали до 50 единиц тяжелой техники, а в последующие дни использовали еще 20 и 17 единиц соответственно. Несмотря на это, врагу удалось прорваться в населенный пункт, но украинские защитники остановили его продвижение по этому направлению.

Сейчас оккупанты пытаются закрепиться в направлении Боровой. Впрочем, благодаря слаженной работе сил обороны удалось не только заблокировать врага в Кругляковке, но и провести успешные контратаки, заставившие оккупантов отступить из Колесниковского леса.

Борьба за свободу Харьковщины продолжается, и украинские военные каждый день доказывают свою мощь и готовность отстаивать родную землю.

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