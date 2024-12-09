ВСУ освободили Колесниковский лес на Купянском направлении

ВСУ освободили Колесниковский лес на Купянском направлении1
- 9.12.2024, 18:15
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Оккупантов также выбили из ряда населенных пунктов на Харьковском направлении.
Украинские защитники выбили российских оккупантов из Колесниковского леса и продолжают сдерживать врага на направлениях Боровой и Кругляковки.
Об этом в выпуске «Ахиллес-Информ» сообщил командир батальона ударных БпАК «Ахиллес» 92-й ОШБр им. Ивана Сирко Юрий Федоренко, передает «Думка».
По его словам, украинские военные успешно закрепляются на местах, выбивая врага из Глубокого и других населённых пунктов Харьковского направления.
По его словам, в последнее время российские войска лишились контроля над рядом позиций. Несмотря на попытки окуупантов восстановить свои позиции, перспектив прорыва в Харьков в ближайшее время у них нет.
В частности, Федоренко рассказал о массированном штурме возле Кругляковки, где россияне задействовали до 50 единиц тяжелой техники, а в последующие дни использовали еще 20 и 17 единиц соответственно. Несмотря на это, врагу удалось прорваться в населенный пункт, но украинские защитники остановили его продвижение по этому направлению.
Сейчас оккупанты пытаются закрепиться в направлении Боровой. Впрочем, благодаря слаженной работе сил обороны удалось не только заблокировать врага в Кругляковке, но и провести успешные контратаки, заставившие оккупантов отступить из Колесниковского леса.
Борьба за свободу Харьковщины продолжается, и украинские военные каждый день доказывают свою мощь и готовность отстаивать родную землю.