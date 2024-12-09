«В городе такого за восемь лет жизни у меня не было»5
- 9.12.2024, 18:21
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Семейная пара из Минска придумала, как решить квартирный вопрос.
Белоруска рассказала в TikTok, как они с мужем исполнили мечту — купили свое жилье. Это был неухоженный деревенский дом с кучей хлама, который пара начала ремонтировать. В строении предстоит еще много работы, но семья уже переехала туда жить. При этом автор ролика сообщила, что не оставила свою работу в Минске: она мастер по маникюру и три раза в неделю добирается на электричке и метро до своего кабинета, пишет «Зеркало».
@diana.t.91 Сейчас в доме пусто 😅Даже не верится, что вот так как на видео когда-то было . Участок так же привели в порядок . Осталась работа внутри дома . Пол (самый тяжплый этап бужет для нас) . Гадебсь мы справимся . #домвдеревне #реконструкциядома #деревня #беларусь #рек #ремонтсвоимируками ♬ Killing Me Inside - SELF CNTRL
Семья пять лет арендовала жилье в Минске. Всю жизнь мотаться по съемным квартирам они не хотели, поэтому решили купить недвижимость в деревне. Сперва супруги искали дом за одну базовую величину (на сегодня это 40 рублей), но им так ничего и не приглянулось. Однако подходящий для покупки объект нашелся в агрогородке Горки Столбцовского района, он расположен в 10 км от Столбцов и в 60 км от Минска. Это жилье продавалось от частного лица. В этом январе беларусы стали владельцами заросшего участка площадью 25 соток и захламленного дома со старой мебелью.
Работы на купленном объекте предстояло много, но пара решила, что вместе они справятся. Придавало сил и радовало, что теперь у них есть свое собственное жилье, тем более локация им очень нравилась: недалеко от дома — большое озеро, с деревней есть транспортное сообщение, ездит автобус. А бонусом были свежий воздух, природа и отсутствие городского шума и суеты.
В ноябре, когда дом был отремонтирован лишь частично, семья разорвала договор аренды квартиры в Минске и переехала жить в деревню.
Автор ролика рассказала, что, несмотря на смену места жительства, работать она решила на прежнем месте — мастером в своем маникюрном кабинете в Заводском районе Минска. Женщина объяснила, что ее бизнес — это «больше, чем просто ногти», это наработанная клиентская база, знакомые люди в здании, где она арендует помещение, комфортное общение.
«Зачем мне уезжать с хорошего места и отдавать кабинет конкурентам?» — отмечает блогер. Хотя женщина не исключает вероятности, что когда-нибудь она откроет дело в Столбцах.
Сейчас белоруска три дня в неделю ездит на работу. На работу в одну сторону у нее уходит чуть меньше двух часов. Обычно муж ее подбрасывает на автомобиле до железнодорожной станции в Столбцах (туда можно добраться и на автобусе), оттуда женщина добирается на электричке до Минска, а потом спускается в метро и едет к своим клиенткам.
«От запаха электрички тащусь. Как ни странно, я вообще не устаю, наверное, потому, что моя работа приносит мне только удовольствие. Мне удобно, график такой, что все успеваю, имея двоих детей», — сообщила автор роликов.
В комментариях многие зрители подбадривают автора роликов, мол, со временем все в доме сделаете и будете радоваться. А что касается затраченного времени на работу, так некоторые считают, что в этом нет ничего страшного, иногда ведь, даже живя в Минске, приходится час-полтора добираться до нужного места. Однако нашлись и скептики, которые считают, что на восстановление «разваленного дома» уйдет огромная сумма, к тому же идея жить в деревне не очень-то хорошая, а уж ездить на поезде в Минск, чтобы поработать, — и подавно.
«Я всегда говорила: город — это работа, деревня — жизнь. Я в деревне отдыхаю морально, физически и вообще кайфую. В городе такого за восемь лет жизни у меня не было. Так что жизнь я выбираю только в деревне», — отвечает хейтерам блогер.
@diana.t.91 Никогда ничего не бойтесь . Если даже вам кажется что вы это не осилите, вот просто соберетесь, возьмите себя в руки и начните хоть что-нибудь да делать. И сами увидите результат. Я дело говорю, проверили😹#купилидомвдеревне #уборкадома #уборкаучастка #деревенскаяжизнь #реконструкциядома #дом #огород #сад #деревня #деревенскийвайб #деревенскиежители #беларусь #рек ♬ suara asli - 14july - 𝟖𝟖𝟖.𝟏𝟒𝐣𝐮𝐥𝐲