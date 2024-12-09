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Аналитики Defense Express рассказали, какое оружие Сирии может пригодиться Украине

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  • 9.12.2024, 18:32
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Аналитики Defense Express рассказали, какое оружие Сирии может пригодиться Украине
иллюстративное фото

На сирийской территории остается достаточно много интересных образцов.

После падения режима сирийского диктатора Башара Асада, целый арсенал техники и вооружения, которое когда-то принадлежало правительственным войскам, найдет себе других владельцев. На сирийской территории остается достаточно много интересных образцов. Об этом пишет Defense Express.

У сирийского режима даже были береговые противокорабельные комплексы «Бастион» под сверхзвуковой ПКР типа П-800 «Оникс». Кроме Сирии, получившей эти комплексы примерно в 2013 году, Россия поставляла «Бастион» на экспорт только во Вьетнам.

Авторы публикации отмечают, что имеющиеся у сирийцев «Бастионы» — редкие, и для Украины было бы актуально получить эти комплексы, чтобы нарабатывать новые методы противодействия ракетным атакам РФ.

По данным The Military Balance 2024, у войск Асада на начало 2024 года также было неназванное количество ОТРК «Точка-У», «Эльбрус» и иранские ракеты Fateh-110.

По словам аналитиков, баллистика для Сирии от Ирана в Украине могла бы быть актуальна как минимум для изучения, чтобы предотвратить возможные угрозы, но поставки на вооружение ВСУ комплексов «Эльбрус» — вопрос дискуссионный.

«Существующие сирийские комплексы «Точка» вполне могли бы понадобиться нашим военным для последующих ракетных ударов по объектам российских оккупантов», — отмечается в публикации.

Издание подсчитало, что наземная составляющая противовоздушной обороны Сирии насчитывала минимум 20 пусковых установок С-300ПМУ2, до 36 пусковых установок комплексов С-125-2М «Печора-2М», неназванное количество пусковых комплексов С-200, «Бук» и «Бук-М2».

На начало года в парке сирийской артиллерии были реактивные системы залпового огня «Ураган» калибра 220 мм и «Смерч» калибра 300 мм, боекомплект к которым дефицитен на мировом рынке.

В плане авиации у Сирии было всего 184 военных самолета, из них наиболее интересными представляются 30 самолетов МиГ-29. Часть модернизировали до модификации МиГ-29СМ (есть возможность применения ракет «воздух-воздух» типа Р-77 и ракеты «воздух-поверхность» Х-31П и Х-29, а также управляемых авиабомб), и также до десяти бомбардировщиков типа Су-24МК.

У Сирии также было четыре противолодочных вертолета Ка-28 и пять Ми-14, которые, вероятно, уже неисправны, но могут пойти на запчасти.

Авторы публикации также отмечают, что вопрос еще и в том, с кем в Сирии можно сейчас договориться о возможном получении техники и оружия. К тому же, вероятно, потенциальные договоренности ограничены во времени, т.к. ВВС Израиля ведут обстрелы военных баз на территории Сирии с целью поразить все более-менее весомые запасы вооружения.

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