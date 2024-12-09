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«Крах режима Асада является для России гораздо худшей катастрофой, чем многие думают»

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  • 9.12.2024, 18:42
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«Крах режима Асада является для России гораздо худшей катастрофой, чем многие думают»

Геополитическое влияние Кремля сворачивается на глазах.

Свержение в Сирии режима семьи Асадов - это еще большая катастрофа для России, чем кажется на первый взгляд. РФ теряет влияние не только на Ближнем Востоке, но и в Африке.

Об этом откровенно пишет российский пропагандист Андрей Медведев, передает «Диалог».

Уже очевидно, что Россия теряет две своих военных базы на территории Сирии - Хмеймим и Тартус. Турция в качестве жеста доброй воли позволила российским военным эвакуироваться, однако сохранить военное присутствие в стране не представляется возможным.

Крах Асада стал для России потерей не только Сирии, но и Африки.

«С потерей баз в Сирии потеряем и Африку. Скорее всего. Возить грузы в ту же ЦАР или Мали станет почти невозможно. И это заодно означает, что российский бизнес будет вынужден снизить присутствие в Африке. Ну что же, будем осваивать Сибирь», - написал Медведев.

Он считает, что России пришло время «закрыть сирийскую страницу».

Блогер Tendar более детально рассказал, как история в Сирии скажется на российском присутствии в Африке.

«Крах режима Асада является для России гораздо худшей катастрофой, чем многие думают… Как известно, одна из «бизнес-моделей» РФ заключается в поддержке диктатур и режимов по всему миру, включая Африку. Мали, Буркина-Фасо, Нигер и ЦАР – это лишь некоторые из них. Россия даже самостоятельно разожгла гражданскую войну в Судане, после чего наложила вето на мирные инициативы в Совбезе ООН. Война и страдания - это хороший бизнес как для российской военной промышленности, так и для печально известной ЧВК «Вагнер». В обмен на поддержку этих губительных режимов в Африке «вагнеровцы» получили прямой контроль над добычей полезных ископаемых в регионе, особенно золота и кровавых алмазов… Однако с точки зрения логистики Россия всегда полагалась на сирийские базы для перемещения богатств и наемников… Большая часть операций в Африке координировалась в Хмеймиме (базе ВКС РФ в Сирии - ред.). Без этой базы все операции в Африке практически невозможны или, по крайней мере, гораздо более затратны. Эта «бизнес-модель» могла процветать только до тех пор, пока марионетка Москвы - Башар Асад - находилась в Дамаске. А этому, как мы уже знаем, пришел конец… Происходящее может дать африканскому народу, страдающему под властью диктаторов и Москвы, шанс на освобождение», - сообщил эксперт.

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