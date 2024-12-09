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Дания поставит в Украину партию гаубиц Caesar на год раньше

  • 9.12.2024, 18:55
Дания поставит в Украину партию гаубиц Caesar на год раньше

Технику передадут уже в 2025-м году.

Министерство обороны Дании сообщило о том, что поставит в Украину партию гаубиц Caesar годом ранее, чем это планировалось, информирует FREEДOM.

Сообщается, что поставки гаубиц были запланированы на 2026-й, однако их передадут уже в 2025 году.

Также до конца 2024-го Дания увеличит помощь Украине. Объемы новой поддержки не раскрываются, однако сообщается, что это станет дополнением к 380 млн долларов, выделенным ранее.

«Война в Украине находится на критическом этапе. Очень важно, чтобы мы оказали Украине максимальную поддержку. Европа должна сделать шаг вперед, и сегодняшним пакетом пожертвований Дания отвечает на конкретные просьбы Украины и еще раз показывает, что Дания играет ведущую роль в борьбе Украины за свободу. Я надеюсь, что другие страны последуют этому примеру», — заявил министр иностранных дел Дании Ларс Люкке Расмуссен.

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