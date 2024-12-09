Дин Лижэнь сравнял счет в матче за мировую шахматную корону
- 9.12.2024, 19:02
Соперникам осталось провести две партии.
Чемпион мира Дин Лижэнь победил индийца Гукеша Доммараджу в 12-й партии титульного матча в Сингапуре.
Китайский гроссмейстер играл белыми фигурами, партия завершилась на 39-м ходу.
Счет стал равным — 6:6.
Матч возобновится в среду. Соперникам осталось провести две партии в классические шахматы, в случае равенства в счете будет сыгран тай-брейк.
Дин Лижэнь стал чемпионом в прошлом году, победив на тай-брейке россиянина Яна Непомнящего.