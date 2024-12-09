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Дин Лижэнь сравнял счет в матче за мировую шахматную корону

  • 9.12.2024, 19:02
Дин Лижэнь сравнял счет в матче за мировую шахматную корону

Соперникам осталось провести две партии.

Чемпион мира Дин Лижэнь победил индийца Гукеша Доммараджу в 12-й партии титульного матча в Сингапуре.

Китайский гроссмейстер играл белыми фигурами, партия завершилась на 39-м ходу.

Счет стал равным — 6:6.

Матч возобновится в среду. Соперникам осталось провести две партии в классические шахматы, в случае равенства в счете будет сыгран тай-брейк.

Дин Лижэнь стал чемпионом в прошлом году, победив на тай-брейке россиянина Яна Непомнящего.

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