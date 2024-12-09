Макрон готовит визит в Польшу 9.12.2024, 19:07

Эмманюэль Макрон

Президент Франции совершит визит в Варшаву в ближайшие дни.

Президент Франции Эмманюэль Макрон готовит визит в Польшу, связанный с переговорами с Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом в минувшие выходные.

Об этом стало известно польской Gazeta Wyborcza.

По информации Gazeta Wyborcza из «двух дипломатических источников», Макрон приедет в Варшаву в четверг, 12 декабря, чтобы рассказать о переговорах с Зеленским и Трампом в Париже.

О визите французского президента якобы было договорено во время его встречи с Дональдом Туском в ноябре на саммите Европейского политического сообщества, добавляет газета.

Агентство PAP подтвердило информацию о визите Макрона в «правительственных и президентских источниках», добавив, что у французского лидера запланированы встречи с Туском и президентом Польши Анджеем Дудой.

Встреча президентов Франции и Украины Эмманюэля Макрона и Владимира Зеленского с избранным президентом США Дональдом Трампом в субботу, 7 декабря, длилась 35 минут.

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