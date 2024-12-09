Макрон готовит визит в Польшу
- 9.12.2024, 19:07
Президент Франции совершит визит в Варшаву в ближайшие дни.
Президент Франции Эмманюэль Макрон готовит визит в Польшу, связанный с переговорами с Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом в минувшие выходные.
Об этом стало известно польской Gazeta Wyborcza.
По информации Gazeta Wyborcza из «двух дипломатических источников», Макрон приедет в Варшаву в четверг, 12 декабря, чтобы рассказать о переговорах с Зеленским и Трампом в Париже.
О визите французского президента якобы было договорено во время его встречи с Дональдом Туском в ноябре на саммите Европейского политического сообщества, добавляет газета.
Агентство PAP подтвердило информацию о визите Макрона в «правительственных и президентских источниках», добавив, что у французского лидера запланированы встречи с Туском и президентом Польши Анджеем Дудой.
Встреча президентов Франции и Украины Эмманюэля Макрона и Владимира Зеленского с избранным президентом США Дональдом Трампом в субботу, 7 декабря, длилась 35 минут.