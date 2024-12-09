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Британский архитектор разработал сферические модульные дома на деревьях

  • 9.12.2024, 19:10
Британский архитектор разработал сферические модульные дома на деревьях

Как они выглядят.

Британский архитектор Энтони Гиббон представил коллекцию сферических домов (Burl Treehouse), подвешенных на деревьях в лесу, говорится в сообщении Designboom.

Подвесные дома-сферы крепятся с помощью вертикальных свай и подвесных тросов к ближайшим деревьям. Такой способ помогает соблюсти баланс между структурной целостностью конструкции и минимальным воздействием на окружающую среду, а также позволяет домам маскироваться в лесной среде.

Попадают в дома-сферы по подвесному мосту, соединенному с входной дверью. Архитектурный центр здания — центральное круглое окно, откуда открываются виды на окружающую природу. В одном доме таких сфер может быть несколько. Такой модульный подход обеспечивает гибкость дизайна и его адаптируемость к различным ландшафтам, уточняется в сообщении.

Дом на дереве сделан из светлого кедра и ясеня, а внешняя часть отделана обугленной деревянной черепицей — материалом, который не только добавляет визуальный контраст, но и повышает долговечность и устойчивость к разным погодным условиям.

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