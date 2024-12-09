Лучшего футболиста Беларуси-2021 вместе с женой судили за протесты

Лучшего футболиста Беларуси-2021 вместе с женой судили за протесты2
- 9.12.2024, 19:21
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Дело рассматривала судья Наталья Дедкова.
Нападающего мозырской «Славии» Андрея Соловья и его жену Оксану судили по «народной» статье — ч. 1 ст. 342. По ней в Беларуси преследуют за участие в мирных митингах в 2020 году.
Какой приговор вынесли футболисту и его супруге, неизвестно, пишет канал «Белое и Черное». По данным брестской «Вясны», дело рассматривала судья Наталья Дедкова 19 ноября.
Соловей с августа, когда восстановился после тяжелой травмы, не пропускал матчей в чемпионате Беларуси, то есть до суда он не находился под стражей. Кроме того, он выходил на поле и после заседания суда: в матчах с «Гомелем» 24 ноября и жодинским «Торпедо» 1 декабря.
Андрей Соловей родился в Березе, за карьеру он поиграл в брестском «Динамо», жодинском «Торпедо», «Слониме»-2017, гомельском «Локомотиве».
Лучший в карьере сезон нападающий провел в «Гомеле» в 2021 году — тогда он даже был признан лучшим футболистом Беларуси. Однако после этого Соловей перешел в «Шахтер», и карьера пошла на спад. Потом был короткий легионерский период в Казахстане и возвращение в Беларусь — в мозырскую «Славию». В завершившемся сезоне он забил три гола в 15 матчах.
Об Оксане Соловей известно лишь то, что она, как и Андрей, родилась в Березе. Пара поженилась в 2019 году, к тому времени они были вместе уже пять лет.