Лучшего футболиста Беларуси-2021 вместе с женой судили за протесты 2 9.12.2024, 19:21

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Андрей Соловей

Дело рассматривала судья Наталья Дедкова.

Нападающего мозырской «Славии» Андрея Соловья и его жену Оксану судили по «народной» статье — ч. 1 ст. 342. По ней в Беларуси преследуют за участие в мирных митингах в 2020 году.

Какой приговор вынесли футболисту и его супруге, неизвестно, пишет канал «Белое и Черное». По данным брестской «Вясны», дело рассматривала судья Наталья Дедкова 19 ноября.

Соловей с августа, когда восстановился после тяжелой травмы, не пропускал матчей в чемпионате Беларуси, то есть до суда он не находился под стражей. Кроме того, он выходил на поле и после заседания суда: в матчах с «Гомелем» 24 ноября и жодинским «Торпедо» 1 декабря.

Андрей Соловей родился в Березе, за карьеру он поиграл в брестском «Динамо», жодинском «Торпедо», «Слониме»-2017, гомельском «Локомотиве».

Лучший в карьере сезон нападающий провел в «Гомеле» в 2021 году — тогда он даже был признан лучшим футболистом Беларуси. Однако после этого Соловей перешел в «Шахтер», и карьера пошла на спад. Потом был короткий легионерский период в Казахстане и возвращение в Беларусь — в мозырскую «Славию». В завершившемся сезоне он забил три гола в 15 матчах.

Об Оксане Соловей известно лишь то, что она, как и Андрей, родилась в Березе. Пара поженилась в 2019 году, к тому времени они были вместе уже пять лет.

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