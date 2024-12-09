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Мировые цены на продовольствие бьют рекорды

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  • 9.12.2024, 19:24
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Мировые цены на продовольствие бьют рекорды

Что подорожало больше всего.

В ноябре 2024 года Индекс продовольственных цен FAO (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) составил в среднем 127,5 пунктов, что на 0,5% выше, чем в октябре, и является самым высоким показателем с апреля 2023 года.

Этот рост был обусловлен повышением цен на молочные продукты и растительные масла, которое несколько перевесило снижение котировок на мясо, зерновые и сахар. Об этом сообщила FAO.

В ноябре этот показатель был на 5,7% выше, чем год назад. На пиковом уровне этот индекс был в марте 2022 года — 160,2.

Индекс цен на зерновые в среднем составил 111,4 пунктов в ноябре, что на 2,7% ниже, чем в октябре, и на 8% ниже, чем в ноябре 2023 года. Мировые цены на пшеницу снизились по сравнению с предыдущим месяцем благодаря увеличению предложения текущего урожая в южном полушарии и улучшению условий выращивания урожая 2025 года в некоторых основных странах-экспортерах северного полушария. Слабый международный спрос также способствовал смягчению ценовой конъюнктуры. Мировые цены на кукурузу в ноябре оставались стабильными.

Индекс цен на растительные масла в ноябре составил 164,1 пункта, что на 7,5% больше, чем в октябре, и достиг самого высокого уровня с июля 2022 года. Рост был обусловлен повышением котировок на пальмовое, соевое, подсолнечное и рапсовое масло. Так мировые цены на пальмовое, подсолнечное и рапсовое масла росли из-за перспектив сокращения их предложения на рынке. А мировые цены на соевое масло также продолжали расти, главным образом благодаря высокому мировому спросу.

Индекс цен на молочные продукты в октябре составил 139,9 пунктов, что на 0,6% выше, чем в октябре, и на 20,1% выше, чем год назад. Так мировые цены на сливочное масло росли четырнадцатый месяц подряд, достигнув нового рекордного уровня благодаря высокому спросу на фоне ограниченных запасов, особенно в Западной Европе. Цены на сыры также выросли, отражая ограниченное предложение спотовых поставок для удовлетворения растущего мирового спроса.

Индекс цен на мясо составил 118,1 пунктов в ноябре, что на 0,8% ниже, чем в октябре, и на 5,9% выше, чем год назад. Снижение произошло в основном из-за снижения мировых цен на мясо свиней, которое продолжается пятый месяц подряд, главным образом из-за слабых котировок в Европейском Союзе, что отражает избыточное предложение и постоянный низкий мировой и внутренний спрос. Мировые цены на мясо птицы незначительно снизились под давлением значительного экспортного предложения из основных регионов-производителей.

Индекс цен на сахар в ноябре составил 126,4 пунктов, что на 2,4% ниже, чем в октябре этого года. Снижение связано с началом сезона сбора урожая в Индии и Таиланде, а также с уменьшением беспокойства относительно перспектив урожая в следующем году в Бразилии.

Индекс продовольственных цен ФАО — это средневзвешенный показатель, который отслеживает динамику мировых цен по пяти основным продовольственным товарным группам.

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