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Соболенко впервые в карьере признана игроком года

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  • 9.12.2024, 19:41
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Соболенко впервые в карьере признана игроком года
Арина Соболенко

Белорусская теннисистка является первой ракеткой мира.

Белоруска Арина Соболенко впервые в карьере признана игроком года по версии WTA. Об этом сообщили на официальном сайте Женской теннисной ассоциации.

В сообщении сказано, что белоруска Соболенко впервые в своей карьере была признана игроком года. Она одержала победу в номинации «Игрок года-2024». К слову, вместе с белорусской теннисисткой на победу в данной номинации претендовали полька Ига Свентек, американка Кори Гауфф, китаянка Циньвэнь Чжэн, итальянка Жасмин Паолини.

В WTA напомнили, что 26-летняя Соболенко смогла дойти до семи финалов в 2024 году. Кроме того, она выиграла четыре турнира: Australian Open (смогла защитить титул), соревнования в Цинциннати, US Open, чемпионат в Ухане.

«В октябре она вернула себе первое место в мировом рейтинге PIF WTA и завершила сезон на первой позиции по итогам года после своей четвертой подряд квалификации в финале WTA», - уточнили в сообщении.

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