Премьер Польши: Россия и ее союзники могут быть побеждены

Премьер Польши: Россия и ее союзники могут быть побеждены2
- 9.12.2024, 19:51
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Дональд Туск прокомментировал падение режима Башара Асада в Сирии.
Падение режима Башара Асада в Сирии заставило мир осознать, что Россию и ее союзников можно победить, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.
«События в Сирии вновь заставили мир осознать, или, по крайней мере, должны были заставить, что даже самый жестокий режим может пасть, а Россия и ее союзники могут быть побеждены», — написал он на своей странице в социальной сети X.
Сирийские повстанцы перешли в наступление 27 ноября. Они выступили из провинции Идлиб и двинулись в сторону второго по величине города страны — Алеппо. После его захвата повстанцы направились в столицу Сирии — Дамаск. Утром 8 декабря они вошли в Дамаск, не встретив никакого сопротивления, и заявили о падении режима президента Асада.