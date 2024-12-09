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«Вам повезло, что у меня столько есть!»

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  • 9.12.2024, 20:01
  • 5,328
«Вам повезло, что у меня столько есть!»

Белоруска заплатила 90 рублей за 17 минут в такси.

Мы отвыкли, отвлеклись на реестр и коэффициенты у агрегатора, а они никуда не делись — те, кто возят в такси от борта. В чеках, которые они выдают чаще всего исправно, ничего не сказано о повышенном спросе. Там все коротко и ясно: почти 90 рублей за 17-минутную поездку — такой квиток получила читательница Onlíner. Не в Новый год, не в день распродаж, даже не в Хавьер. Просто такие расценки.

Анна рассказала корреспонденту Onlíner, что в пятницу, 6 декабря, в дневное время ехала из Ждановичей в центр Минска, на улицу Карла Маркса.

— Открыла приложение, хотела вызвать машину, но ожидание было 10—18 минут. Я бы, может, и ждала, но так совпало, что рядом остановился автомобиль-такси, из него вышли люди, — говорит собеседница. — Мы были с дочкой, я ей говорю, мол, спроси водителя, может, он свободен? Водитель ответил: «У меня заказа нет — садитесь». Сели, поехали, у меня и в мыслях не было, что нужно беспокоится о цене — просто отвыкла от такого.

По словам Анны, когда она во время поездки разговаривала на заднем сиденье, водитель вдруг спросил: «А вы из Москвы, в Москве живете?»

Ответ был отрицательным, на этом общение, можно сказать, закончилось. До того момента, когда Nissan Terrano остановился в точке высадки на улице Карла Маркса.

— Водитель озвучил стоимость: 88 рублей с копейками. Я сразу даже не поняла. А у него счетчик, чек, и, как потом оказалось, где-то висели расценки некрупным шрифтом, а там: посадка — 25 рублей. Если бы я это увидела сразу — я бы только посмеялась и тут же вышла бы из машины. Но не увидела, теперь буду умнее — спасибо за науку, — не теряется женщина.

Спорить было трудно, да и, как показывает практика, в большинстве случае бесполезно.

— Знаете, движение на улице Карла Маркса мало располагает к тому, чтобы устраивать разборки. Мы постарались побыстрее выйти из машины, я отдала деньги. Сказала еще: «Вам повезло, что у меня вообще столько есть при себе. После шопинга у девушек редко что-то остается в кошельке», — с грустным смехом рассказала Анна.

Водитель уехал. У Анны остался чек на память: 88 рублей 29 копеек за поездку, которая длилась 17 минут.

Для понимания: у других популярных сервисов такси в Минске такая же поездка примерно в такое же время дня стоила бы чуть менее или чуть более 20 рублей в зависимости от тарифа. Даже «бизнес» обошелся бы дешевле, чем одна только посадка в заявленном ценнике водителя Nissan Terrano (автомобиль — прямая родня Renault Duster).

— Я не то чтобы хорошо разбираюсь в машинах, — задумчиво добавила читательница. — Но это, мягко говоря, был не «бизнес»: ни по комфорту, ни по чистоте. Водитель зрелого возраста, я думаю, ближе к 60.

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