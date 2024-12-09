Разведка Великобритании подтвердила поражение российского ЗРК С-400 в Крыму

Разведка Великобритании подтвердила поражение российского ЗРК С-400 в Крыму2
- 9.12.2024, 20:11
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В результате атаки Сил обороны Украины в конце ноября во временно оккупированном россиянами Крыму была поражена позиция российского зенитного ракетного комплекса С-400. Об этом говорится в отчете разведки Великобритании, который опубликовало 9 декабря в Х британское министерство обороны.
В социальных сетях сообщалось о взрыве и детонации ракетного топлива, связанной с уничтожением компонентов системы ПВО. В разведке обратили внимание, что на снимках были обнаружены две воронки размером 13,5 м, разбросанные обломки и пять автомобилей аварийно-спасательных служб.
«Это уже второе сообщение об успешном поражении Вооруженными силами Украины российских систем противовоздушной обороны С-400 в ноябре, после уничтожения ЗРК С-400 в Курской области 23 ноября 2024 года», – говорится в сообщении.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 9 December 2024.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) December 9, 2024
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